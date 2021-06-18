З такою заявою виступив постпред України при міжнародних організаціях Євгеній Цимбалюк на засіданні постійної ради ОБСЄ. Він подякував голові організації Анн Лінде за другий за пів року візит у зону бойових дій на Донбасі.

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Агресія Росії проти України має багато вимірів

Цимбалюк, як і раніше глава МЗС Дмитро Кулеба, наголосив, що в ОБСЄ Україна – на перших місцях порядку денного, адже Росія несе загрозу не лише нашій державі, а й Азовському та Чорноморському регіонам.

Поточна агресія Росії проти України має багато вимірів, чи це перешкоди свободі судноплавства або обмеження цивільних переходів через лінію зіткнення,

– пояснив Цимбалюк.

Зі 100 тисяч російських військових від українського кордону відвели лише 12 тисяч, попри усі обіцянки російських чиновників.

Важливо! Країни "Великої сімки" закликали Росію зменшити напруженість у своїй заяві від 13 червня. G7 також назвала росіян не посередниками, а учасниками конфлікту.

Росія має визнати себе стороною конфлікту

"Ми повторюємо свій заклик до російської сторони визнати її роль як сторони російсько-українського конфлікту та розпочати значущі переговори про мир. Без такого визнання подальший прогрес навряд чи досягнутий", – сказав постпред.

Мета Росії залишається незмінною – підірвати державність, суверенітет і територіальну цілісність України.

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Зверніть увагу! У своєму недавньому інтерв'ю російському телеканалу Володимир Путін говорив про росіян та українців так, неначе вони є одним народом.

Через тридцять років після розпаду Радянського Союзу, настав час російському керівництву визнати реальність і дозволити Україні жити в мирі як суверенна національна держава,

– апелював главі Кремля Цимбалюк.

Гуманітарна ситуація на окупованих територіях значно погіршується

Українська сторона вимагає припинити Росію залякування та збройні напади. Порушень режиму тиші занадто багато, Москва продовжує проводити військові навчання біля кордону. Тим часом, гуманітарна ситуація в окупованих Росією місцях значно погіршується.

У Криму місцевих жителів продовжують систематично затримувати за надуманими звинуваченнями на основі так званих "показань анонімних свідків",

– сказав постпред.

Яка ситуація в окупованому Криму

У травні 2021 кількість жителів Криму, незаконно засуджених за так званим російським "антитерористичним законодавством" досягла 74 осіб.

Ще 17 незаконно затримані за фальсифікованими звинуваченнями в підривній діяльності, зберіганні зброї та шпигунстві.

У травні було розпочато 13 нових кримінальних справ проти жителів Криму та засуджено 6 осіб за відмову у примусовій військовій службі до збройних сил Росії, що є незаконним згідно з міжнародним гуманітарним правом.

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Питання України обговорили Путін та Байден

Зазначимо, що питання України під час зустрічі у Женеві обговорили глави Кремля та Білого дому. За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, Джо Байден був однозначно на українському боці. Американський президент чітко заявив, що стоятиме на позиції підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.