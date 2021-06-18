С таким заявлением выступил постпред Украины при международных организациях Евгений Цимбалюк на заседании постоянного совета ОБСЕ. Он поблагодарил председателя организации Анн Линде за второй за пол года визит в зону боевых действий на Донбассе.

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Агрессия России против Украины имеет много измерений

Цимбалюк, как и раньше глава МИД Дмитрий Кулеба, отметил, что в ОБСЕ Украина – на первых местах повестки дня, ведь Россия несет угрозу не только нашей стране, но и Азовскому и Черноморскому регионам.

Текущая агрессия России против Украины имеет много измерений, или это препятствия свободе судоходства, или ограничения гражданских переходов через линию соприкосновения,

– пояснил Цимбалюк.

Из 100 тысяч российских военных от украинской границы отвели лишь 12 тысяч, несмотря на все обещания российских чиновников.

Важно! Страны "Большой семерки" призвали Россию уменьшить напряженность в своем заявлении от 13 июня. G7 также назвала россиян не посредниками, а участниками конфликта.

Россия должна признать себя стороной конфликта

"Мы повторяем свой призыв к российской стороне признать ее роль как стороны российско-украинского конфликта и начать значимые переговоры о мире. Без такого признания дальнейший прогресс вряд ли достигнут", – сказал постпред.

Цель России остается неизменной – подорвать государственность, суверенитет и территориальную целостность Украины.

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Обратите внимание! В своем недавнем интервью российскому телеканалу Владимир Путин говорил о русских и украинцах так, как будто они являются одним народом.

Через тридцать лет после распада Советского Союза, пора российскому руководству признать реальность и позволить Украине жить в мире как суверенному национальному государству,

– апеллировал главе Кремля Цимбалюк.

Гуманитарная ситуация на оккупированных территориях значительно ухудшается

Украинская сторона требует прекратить России запугивания и вооруженные нападения. Нарушений режима тишины слишком много, Москва продолжает проводить военные учения возле границы. Между тем, гуманитарная ситуация в оккупированных Россией местах значительно ухудшается.

В Крыму местных жителей продолжают систематически задерживать по надуманным обвинениям на основе так называемых "показаний анонимных свидетелей",

– сказал постпред.

Какова ситуация в оккупированном Крыму

В мае 2021 года количество жителей Крыма, незаконно осужденных по так называемому российскому "антитеррористическому законодательству" достигло 74 человек.

Еще 17 незаконно задержаны по фальсифицированным обвинениям в подрывной деятельности, хранении оружия и шпионаже.

В мае было начато 13 новых уголовных дел против жителей Крыма и приговорено 6 человек за отказ в принудительной военной службе в вооруженных силах России, что незаконно согласно международному гуманитарному праву.

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Вопрос Украины обсудили Путин и Байден

Отметим, что вопрос Украины во время встречи в Женеве обсудили главы Кремля и Белого дома. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Джо Байден был однозначно на украинской стороне. Американский президент четко заявил, что будет стоять на позиции поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.