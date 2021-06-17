Это может свидетельствовать об отсутствие в обсуждаемом порядке интересов Кремля. Такое мнение высказал Михаил Подоляк, советник главы ОП.

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"Байден реализовал свои намерения"

Он отметил, что саммит лидеров США и России не увенчался масштабными договоренностями и серьезными решениями по ключевым вопросам. Но встреча, скорее всего, носила ознакомительный характер.

Подоляк подчеркнул, что американская сторона смогла полностью реализовать свои намерения и донести ключевые тезисы. На это, мол, указывает поведение Байдена на пресс-конференции по итогам встречи.

Справка. После встречи политики общались с журналистами отдельно. В России ранее назвали это "практикой президента США".

Пресс-конференция Байдена после разговора с Путиным: смотрите видео​

Заявление президентов по ядерному оружию

Советник главы ОП прокомментировал и совместное заявление политиков о стратегической стабильности. По его мнению, это означает продолжение диалога по контролю за ядерными вооружениями и предотвращении рисков ядерной войны. "Межгосударственный диалог, основанный на многолетнем опыте подписании соглашений о сокращении стратегических наступательных вооружений, продолжается", – пояснил Подоляк.

Важно! Джо Байден и Владимир Путин согласились, что в ядерной войне нет победителей и ее не нужно завязывать. Их совместное заявление появилось на сайте Белого дома.