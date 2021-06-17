Таку думку висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він наголосив, що розмова щодо України між президентами США та Росії була предметною.

Раніше Путін мав розгублений вигляд, – у Зеленського висловилися про зустріч з Байденом

За словами очільника МЗС, політики дуже добре один одного розуміли. Адже Байден орієнтується у цьому питанні ще з перших днів російської агресії проти України, тоді він якраз перебував у статусі віцепрезидента США.

Він зазначив, що не погоджується із заголовком програми – "Між Байденом та Путіним", якщо там мають на увазі Україну. Мовляв, атмосфера та зміст зустрічі між лідерами США та Росії були зовсім не такими.

Президент Байден був однозначно на боці України. Ми не були між ними,

– підкреслив Кулеба.

Як зауважив урядовець, Байден чітко заявив Путіну, що твердо на непохитно стоятиме на захисті територіальної цілісності та суверенітету України

Жодних домовленостей про Україну без України

Крім цього, міністр закордонних справ розповів подробиці своєї розмови із заступницею американського держсекретаря Вікторією Нуланд. Під час розмови 17 червня вона детально проінформувала його про зміст розмови Байдена та Путіна, зокрема – у частині щодо України.

Вона сказала: "Запевняю, що ані сам президент Байден, ані вся наша команда не відступлять від правила "жодних домовленостей про Україну без України",

– зауважив Кулеба.

Й додав, що Нуланд також запевнила, що американська сторона не намагатиметься вести домовленості за спиною України й відкидатиме будь-які спроби нав'язати такі домовленості.

Як пройшла зустріч Байдена: коротко