Натомість вступ України у НАТО у Кремлі називають "червоною лінією" у відносинах із Заходом. Про це 17 червня говорив речник Путіна Дмитро Пєсков.

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Відповідну заяву він зробив вже наступного дня після зустрічі президентів Джо Байдена та Володимира Путіна у швейцарській Женеві.

Ми за цим дуже уважно спостерігаємо. І це насправді "червона лінія" для нас – щодо перспектив вступу України в НАТО,
– наголосив Пєсков.

Й зазначив, що Кремль звернув увагу на заяву американського президента про потенційну можливість надання Україні Плану дій щодо членства.

"Це перший раз було сказано на такому, найвищому рівні. І, звичайно, це викликає у нас стурбованість", – підкреслив речник очільника Кремля.

Україна та НАТО: останні новини

  • Наприкінці травня 2021 року Україна отримала оновлений пакет Цілей партнерства Альянсу. У Зеленського переконані, що далі – ПДЧ.
  • Згодом під час саміту НАТО держави-члени підкреслили, що підтримують бажання України долучитися до Альянсу. Зеленський натомість закликав назвати конкретні дати.
  • На думку президента, Україна заслужила отримати членство в НАТО. Мовляв, у цьому напрямку вже було проведено чимало роботи.