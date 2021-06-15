Лінде вважає, що дуже актуальними залишаються питання щодо регіональної напруженості в регоні. Адже Росія продовжує посилювати активність біля східних кордонів України та в окупованому Криму.

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Домовленості про припинення вогню не виконуються

Найголовнішою проблемою, яка потребує негайного виіршення, залишається невиконання домовленостей про припинення вогню на Донбасі.

Той факт, що я відвідую країну вдруге за перше півріччя цього року, демонструє важливість, яку приділяє Швеція ситуації в Україні і навколо неї під час свого головування в ОБСЄ протягом цього року. Цей конфлікт є однією з найбільших загроз європейській безпеці та принципам, які взяли всі країни-члени ОБСЄ,

– сказала Лінде.

З липня 2020 року все частіше фіксують випадки порушень режиму тиші. Ця кількість зростає щомісяця. Голова ОБСЄ наголосила, що втрати, як серед військових, так і серед цивільного населення є неприпустимими.

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