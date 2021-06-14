Анн Лінде розпочала свій робочий візит з відвідин порту Маріуполя. Про це вона написала у твітері.
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Глава ОБСЄ відвідує Маріуполь
В порту Маріуполя на Азовському морі оцінюємо ситуацію з регіональною безпекою після недавньої напруженості. Суверенітет та територіальна цілісність України повинні дотримуватися відповідно до міжнародного права та зобов'язань ОБСЄ,
– заявила Анн Лінде.
Ба більше, заступник глави МЗС України Василь Боднар також написав у фейсбуці, що Маріупольський морський торговельний порт був першим пунктом програми візиту глави ОБСЄ.
"Керівництво маріупольського порту поінформувало про стан і проблеми у роботі, особливо після початку російської агресії, обмеження проходу Керченською протокою", – розповів Василь Боднар.
Він додав, що заступник глави Міноборони та командир тактичної групи "Маріуполь" розповіли делегації ОБСЄ про:
- безпекову ситуацію в Азовському морі;
- заходи із зміцнення берегової оборони.
До речі, глава ОБСЄ буде в Україні протягом 13 – 15 червня. Анн Лінде приїхала з робочим візитом на запрошення очільника МЗС Дмитра Кулеби. Це вже другий візит Анн Лінде до України з початку головування Швеції в ОБСЄ.