Анн Лінде розпочала свій робочий візит з відвідин порту Маріуполя. Про це вона написала у твітері.

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Глава ОБСЄ відвідує Маріуполь

В порту Маріуполя на Азовському морі оцінюємо ситуацію з регіональною безпекою після недавньої напруженості. Суверенітет та територіальна цілісність України повинні дотримуватися відповідно до міжнародного права та зобов'язань ОБСЄ,

– заявила Анн Лінде.

Ба більше, заступник глави МЗС України Василь Боднар також написав у фейсбуці, що Маріупольський морський торговельний порт був першим пунктом програми візиту глави ОБСЄ.

"Керівництво маріупольського порту поінформувало про стан і проблеми у роботі, особливо після початку російської агресії, обмеження проходу Керченською протокою", – розповів Василь Боднар.

Він додав, що заступник глави Міноборони та командир тактичної групи "Маріуполь" розповіли делегації ОБСЄ про:

безпекову ситуацію в Азовському морі;

заходи із зміцнення берегової оборони.

До речі, глава ОБСЄ буде в Україні протягом 13 – 15 червня. Анн Лінде приїхала з робочим візитом на запрошення очільника МЗС Дмитра Кулеби. Це вже другий візит Анн Лінде до України з початку головування Швеції в ОБСЄ.

Зверніть увагу! 13 червня відзначали сьому річницю визволення Маріуполя. Саме 13 червня 2014 року українські військові звільнили стратегічно важливе місто від окупантів. Як зазначають військові експерти, це була одна з найбільш знакових перемог 2014 року в російсько-українській війні, яка завадила подальшій окупації України. Про спогади очевидців читайте за посиланням.