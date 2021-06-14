Анн Линде начала свой рабочий визит с посещения порта Мариуполя. Об этом она написала в твиттере.
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Глава ОБСЕ посещает Мариуполь
В порту Мариуполя на Азовском море оцениваем ситуацию с региональной безопасностью после недавней напряженности. Суверенитет и территориальная целостность Украины должны соблюдаться в соответствии с международным правом и обязательствами ОБСЕ,
– заявила Анн Линде.
Более того, замглавы МИД Украины Василий Боднар написал в фейсбуке, что Мариупольский морской торговый порт был первым пунктом программы визита главы ОБСЕ.
"Руководство мариупольского порта проинформировало о состоянии и проблемах в работе, особенно после начала российской агрессии, ограничения прохода Керченским проливом", – рассказал Василий Боднар.
Он добавил, что заместитель главы Минобороны и командир тактической группы "Мариуполь" рассказали делегации ОБСЕ о:
- безопасной ситуации в Азовском море;
- мероприятиях по укреплению береговой обороны.
Кстати, глава ОБСЕ будет в Украине в течение 13 – 15 июня. Анн Линде приехала с рабочим визитом по приглашению главы МИД Дмитрия Кулебы. Это уже второй визит Анн Линде в Украину с начала председательства Швеции в ОБСЕ.