Анн Линде начала свой рабочий визит с посещения порта Мариуполя. Об этом она написала в твиттере.

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Глава ОБСЕ посещает Мариуполь

В порту Мариуполя на Азовском море оцениваем ситуацию с региональной безопасностью после недавней напряженности. Суверенитет и территориальная целостность Украины должны соблюдаться в соответствии с международным правом и обязательствами ОБСЕ,

– заявила Анн Линде.

Более того, замглавы МИД Украины Василий Боднар написал в фейсбуке, что Мариупольский морской торговый порт был первым пунктом программы визита главы ОБСЕ.

"Руководство мариупольского порта проинформировало о состоянии и проблемах в работе, особенно после начала российской агрессии, ограничения прохода Керченским проливом", – рассказал Василий Боднар.

Он добавил, что заместитель главы Минобороны и командир тактической группы "Мариуполь" рассказали делегации ОБСЕ о:

безопасной ситуации в Азовском море;

мероприятиях по укреплению береговой обороны.

Кстати, глава ОБСЕ будет в Украине в течение 13 – 15 июня. Анн Линде приехала с рабочим визитом по приглашению главы МИД Дмитрия Кулебы. Это уже второй визит Анн Линде в Украину с начала председательства Швеции в ОБСЕ.

Обратите внимание! 13 июня отмечали седьмую годовщину освобождения Мариуполя. Именно 13 июня 2014 года украинские военные освободили стратегически важный город от оккупантов. Как отмечают военные эксперты, это была одна из самых знаковых побед в 2014 году в российско-украинской войне, которая помешала дальнейшей оккупации Украины. О воспоминаниях очевидцев читайте по ссылке.