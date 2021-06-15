Про це сказав депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс. За його словами, президент Росії нагнітає ситуацію.
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"Що в голові Путіна – я не знаю. Я думаю, що такі дії, коли він нагнітає ситуацію і мобілізує війська, ми можемо це ще побачити в майбутньому", – запевнив Ауштрявічюс.
Євродепутат впевнений, що Путін стягував війська не для якогось параду – очільник Кремля мав стратегію. Ба більше, ця стратегія не на день, місяць чи рік, а на довший період.
Не аналізуймо минуле, а готуймося до майбутнього. Щоб допомогти Україні, треба відчути реальний ризик,
– пояснив Ауштрявічюс.
Чи зможе Байден змінити Путіна
Ауштрявічюс впевнений, що жорстка реакція Заходу стала одним з факторів, який передав яскраве послання Путіну, що переходити межу – не можна.
"Те, що Путін не змінився і приїжджає на зустріч з Байденом таким, яким він є – це правда. Я не знаю, чи одна розмова з Байденом зупинить та змінить його. В мене немає оптимістичних намірів, немає такого сценарію", – запевнив Ауштрявічюс.
Інтерв'ю з Пятрасом Ауштрявічюсом: відео
Війська Росії на кордоні з Україною: коротко
- Росія стягувала війська та заявляла, що це нібито просто військові навчання. Цьому не вірила ні Україна, ні Захід.
- Вже 22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу віддав наказ про повернення російських військ у місця їхньої постійної дислокації.
- Однак, за словами Володимира Зеленського, вивели лише 3,5 тисячі військових.