Про це сказав депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс. За його словами, президент Росії нагнітає ситуацію.

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"Що в голові Путіна – я не знаю. Я думаю, що такі дії, коли він нагнітає ситуацію і мобілізує війська, ми можемо це ще побачити в майбутньому", – запевнив Ауштрявічюс.

Євродепутат впевнений, що Путін стягував війська не для якогось параду – очільник Кремля мав стратегію. Ба більше, ця стратегія не на день, місяць чи рік, а на довший період.

Не аналізуймо минуле, а готуймося до майбутнього. Щоб допомогти Україні, треба відчути реальний ризик,

– пояснив Ауштрявічюс.

Чи зможе Байден змінити Путіна

Ауштрявічюс впевнений, що жорстка реакція Заходу стала одним з факторів, який передав яскраве послання Путіну, що переходити межу – не можна.

"Те, що Путін не змінився і приїжджає на зустріч з Байденом таким, яким він є – це правда. Я не знаю, чи одна розмова з Байденом зупинить та змінить його. В мене немає оптимістичних намірів, немає такого сценарію", – запевнив Ауштрявічюс.

Інтерв'ю з Пятрасом Ауштрявічюсом: відео

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