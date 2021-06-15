Об этом сказал депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс. По его словам, президент России нагнетает ситуацию.

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"Что в голове Путина – я не знаю. Я думаю, что такие действия, когда он нагнетает ситуацию и мобилизует войска, мы можем это еще увидеть в будущем", – заверил Ауштрявичюс.

Евродепутат уверен, что путин стягивал войска не для какого-то парада – глава Кремля имел стратегию. Более того, эта стратегия не на день, месяц или год, а на более долгий период.

Не анализируем прошлое, а готовимся к будущему. Чтобы помочь Украине, надо почувствовать реальный риск,

– пояснил Ауштрявичюс.

Сможет ли Байден изменить Путина

Ауштрявичюс уверен, что жесткая реакция Запада стала одним из факторов, который передал яркое послание Путину, что переходить границу – нельзя.

"То, что Путин не изменился и приезжает на встречу с Байденом таким, какой он есть – это правда. Я не знаю, остановит ли один разговор с Байденом и изменит ли его. У меня нет оптимистических ожиданий, нет такого сценария", – заверил Ауштрявичюс.

Интервью с Пятрасом Ауштрявичюсом: видео

Войска России на границе с Украиной: коротко