Линде считает, что очень актуальными остаются вопросы региональной напряженности в регоне. Ведь Россия продолжает усиливать активность возле восточных границ Украины и в оккупированном Крыму.

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Договоренности о прекращении огня не выполняются

Главной проблемой, требующей немедленного решения, остается невыполнение договоренностей о прекращении огня на Донбассе.

Тот факт, что я посещаю страну во второй раз за первое полугодие этого года, демонстрирует важность, которую уделяет Швеция ситуации в Украине и вокруг нее во время своего председательства в ОБСЕ в течение этого года. Этот конфликт является одной из самых больших угроз европейской безопасности и принципам, которые приняли все страны-члены ОБСЕ,

– сказала Линде.

С июля 2020 года все чаще фиксируют случаи нарушений режима тишины. Это количество растет ежемесячно. Председатель ОБСЕ подчеркнула, что потери, как среди военных, так и среди гражданского населения недопустимы.

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Важно! Линде считает, что сейчас первоочередной задачей является улучшение сложной гуманитарной ситуации для гражданского населения. Говорится об увеличении возможности пересечения линии разграничения между подконтрольными и неподконтрольными правительству Украины районами.