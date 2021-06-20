В частности на повестке дня будет урегулирование конфликта в Украине. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

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Лавров, мол, хочет обсудить со Шмид работу Трехсторонней контактной группы, а также деятельность наблюдателей ОБСЕ в Украине.

По сообщению Кремля, Лавров якобы будет жаловаться на то, что Украина, по их мнению, не хочет выполнять минские договоренности. Поэтому он хочет уговорить ОБСЕ "повлиять" на украинскую сторону, чтобы она начала прямые переговоры с подконтрольными Кремлю боевиками.

Кстати! Глава ОБСЕ Анн Линде посетила зону проведения ООС. Она заявила, что война на Донбассе является одной из крупнейших угроз безопасности Европы.

Почему минские договоренности не работают