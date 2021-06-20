Загалом за минулу добу ворог 7 разів порушував режим припинення вогню. Українська сторона в СЦКК повідомила про підступні дії окупантів представників місії ОБСЄ.

Важливо Доба на Донбасі: окупанти гатили по Авдіївці, місцевий мешканець отримав поранення

Бойовики поранили місцевого

Ворог 19 червня відкривав вогонь по Авдіївці з великокаліберних кулеметів. Внаслідок ворожого обстрілу кульове поранення отримав місцевий мешканець 1989-го року народження.

Як пояснили у штабі ООС, українські військовослужбовці надали постраждалому необхідну медичну допомогу та доправили до лікувального закладу.

На обстріли ворога українські захисники були змушені відкривати вогонь у відповідь. На щастя, втрат серед наших немає.

Як минула доба на Донбасі

Проросійські бойовики впродовж 19 червня 7 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Під ворожі обстріли потрапляли українські позиції поблизу:

Луганського,

Новотошківського,

Авдіївки,

Водяного.

Бойовики стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, поблизу Зайцевого та Жовтого окупаційні війська запускали через лінію розмежування безпілотники типу "Орлан-10". Українські військові їх вчасно помітили та подавили засобами радіоелектронної боротьби.

Проросійські бойовики впродовж 19 червня сім разів порушували режим припинення вогню на Донбасі.