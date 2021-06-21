Обмежування спрямовані на конкретні галузі економіки Росії та індивідуальні обмежувальні заходи. Відповідне рішення ухвалила Рада Європи.

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"ЄС не визнає незаконної окупації Криму та Севастополя Росією і продовжує засуджувати це порушення міжнародного права відповідно до заяви Верховного представника з питань зовнішньої політики та політики безпеки від імені ЄС 16 березня 2020 року", – мовиться в повідомленні.

Що відомо про санкції? Вперше їх ввели у червні 2014 року. Це зробили через спроби Росії навмисно підірвати територіальну цілісність нашої держави і дестабілізувати її. З липня 2016 року обмеження продовжують кожні 6 місяців. Санкції мають вплив на банківський, фінансовий та енергетичний сектори держави-агресора.

Які обмеження містять санкції

Згідно з документом, санкції містять заборону на цільовий імпорт до ЄС тих продуктів, які походять з Криму чи Севастополя. Окрім цього, діє заборона на фінансові чи інфраструктурні інвестиції і туристичні послуги півострова.

Також заборонений експорт продуктів і деяких товарів компаній Криму або для того, щоб їх використовувати в телекомунікаційній, енергетичній і транспортній галузі.

Відзначимо! Наприкінці січня посол Сполучених Штатів Америки в Росії Джон Салліван заявив, що США та ЄС не мають в планах послаблювати санкції проти Росії через окупацію Криму.

Відзначимо, що діє заборона на постачання до Росії товарів і технологій, які призначені для розвідки й видобутку гази, нафти і мінеральних ресурсів.