В частности, по словам главы государства, ярким примером этого является паспортизация на оккупированном Донбассе. Это доказательство того, что "за Минском никто не идет".

Внимание С минскими соглашениями надо работать, но выполнить их невозможно, – Данилов

На вопрос журналистки, умер ли Минск, Зеленский ответил: "Он и родился еле живым".

"Вопрос в том, что это сегодня Нормандия, опираясь на Минск или Минск, опираясь на встрече в Нормандии", – добавил он.

Другие варианты

По его мнению, это единственный документ и его не надо закрывать. Однако надо открывать другую адженду (повестка дня – 24 канал).

"Я считаю, что встреча с президентом России и встреча моя с президентом США может предоставить другую адженду в решении этих вопросов. По крайней мере, нам нужно попробовать", – убежден Зеленский.

Почему минские соглашения не работают