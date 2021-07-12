Понад 700 тисяч людей на окупованих територіях отримали документ із двоголовим орлом. За словами засновника "Східної правозахисної групи" Павла Лисянського, оформлюють й "снілси" – страхові номери індивідуального особистого рахунку. Так званий російський аналог українського коду, він потрібен для того, щоб активізувати акаунт. Для того, щоб мешканці ОРДЛО могли голосувати на російських виборах.

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Причина тому – загострення ситуації в Росії, адже після ув'язнення Олексія Навального та жорсткі розгони протестувальників чимала частина росіян не піде на дільниці. Наслідком цього буде низька явка.

"В Росії ці вибори очікуються найскладнішими за останні десятиліття – найнижча явка, найнижчі рейтинги "Единой России". Відповідно, потрібно буде "малювати" і явку, і результати. Ніхто в Росії остаточно не знає, скільки людей живе на окупованих територіях, скільки з них прийде голосувати. Можна "намалювати" будь-яку цифру, яка потрібна", – сказав політолог Олег Саакян.

Росія погрожує через відмову від паспортів

Яскравим свідченням планів Росії стало відкриття в окупованому Донецьку представництва партії "Справедлива Росія – За правду". А тим, хто відмовляється від такої русифікації, погрожують жорсткою розправою.

Процес русифікації триває і ті громадяни, які відмовляються від отримання такого паспорту, до них застосовують тиск: від погроз щодо звільнення, до погроз щодо отримання пенсійного і соціального забезпечення,

– розповіла голова "Східної правозахисної групи" Віра Ястребова.

У першу чергу отримувати російські паспорти змушують держслужбовців, силовиків та пенсіонерів. Перша хвиля русифікації супроводжувалась масштабною кампанією пропаганди та дезінформації: обіцяли, що наявність паспорту громадянина Росії нібито дасть можливість отримувати російські пенсії. Тож люди похилого віку досить жваво пішли отримувати російські документи. Проте коли настав час для виплат, то залишилися ні з чим.

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"Їх використали, статистику на них наростили, а після того, як роздали російські паспорти в руки і позабирали українські, їм сказали: "Вибачте, а для того, щоб отримувати пенсію ви повинні мати реєстрацію на території Росії, а не тільки оформити належним чином пенсійну довідку", – пояснила Віра Ястребова.

Як Україна протидіятиме паспортизації в ОРДЛО

Водночас на кремлівських телеканалах пропагандисти Путіна невпинно кричать про те, що вони готові захищати псевдогромадян Росії, які мешкають в ОРДЛО. Відповідно до плану окупантів до кінця 2021 року заплановано видати 1 мільйон примусових російських паспортів.

На початок 2023 року кремлівські шовіністи планують завершити паспортизацію окупованих територій будь-яким шляхом. А це бомба уповільненої дії, яка може вибухнути, коли Україна поверне окуповані території Донецької та Луганської областей.

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"Звільнимо Донбас, встановимо контроль над кордоном. Маючи там тотальну російську паспортизацію, ви можете уявити взагалі будь-які вибори? Як би ми не приймали закони про особливості місцевих виборів на окупованому Донбасі, як би ми їх не відсували, ми ж не можемо їх проводити за тотальної російської паспортизації", – сказав колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Наразі Україна досить обмежена у своїх можливостях впливу на неадекватну поведінку загарбників зі Сходу, утім свої важелі також має.

"Нам потрібно готувати доказову базу, збирати дані, документувати їх, передавати в різні організації. Для того, щоб люди, які будуть причетні до цього процесу, наприклад, отримували персональні санкції,

– зазначив політолог Олег Саакян.

Однак насильною паспортизацією окупованих територій України Росія поглиблює свої стратегічні ризики, адже так осінні вибори до Держдуми мають всі шанси бути визнані нелегітимними у всьому цивілізованому світі.