Хашида нашли мертвым дома 29 июля. Он работал в полиции с 2003 года.

Кстати В США вынесли первый тюремный приговор участнику штурма Капитолия: почему это важно

Самоубийство других полицейских

Ранее трое полицейских, которые были свидетелями штурма Капитолия, покончили с собой.

Офицер полиции Вашингтона Кайл Дефрейтаг умер 10 июля. Его семья подтвердила, что причиной смерти стало самоубийство.

Еще двое полицейских – Джеффри Смит и Говард Либенгуд – покончили с собой в январе.



Умерший Хантер Хашид / Фото CNN

Беспорядки в Капитолии: что известно

Сторонники 45 президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий, где Конгресс утвердил итоги президентских выборов, на которых победил Джо Байден.

Начались серьезные стычки.

Погибли 5 человек, в том числе и сотрудник полиции Капитолия. Много людей пострадали.

Трампа после этого обвинили в подстрекательстве к мятежу, его заблокировали в соцсетях до инаугурации Байдена.

В июле огласили первый приговор человеку, который участвовал в штурме Капитолия. Пол Ходжкинс 8 месяцев должен отсидеть в тюрьме.



Беспорядки в Вашингтоне / Инфографика 24 канала