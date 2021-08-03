Хашіда знайшли мертвим вдома 29 липня. Він працював у поліції з 2003 року.
До речі У США винесли перший тюремний вирок учаснику штурму Капітолію: чому це важливо
Самогубство інших поліцейських
Раніше троє поліцейських, які були свідками штурму Капітолію, вкоротили собі віку.
- Офіцер поліції Вашингтона Кайл Дефрейтаг помер 10 липня. Його сім'я підтвердила, що причиною смерті стало самогубство.
- Ще двоє поліцейських Джеффрі Сміт і Говард Лібенгуд наклали на себе руки в січні.
Померлий Хантер Хашід / Фото CNN
Заворушення у Капітолії: що відомо
- Прихильники 45 президента США Дональда Трампа увірвалися в Капітолій, де Конгрес затверджував підсумки президентських виборів, на яких переміг Джо Байден.
- Почались серйозні сутички.
- Загинули 5 людей, зокрема й співробітник поліції Капітолію. Багато людей постраждали.
- Трампа після цього звинуватили у підбурювані до заколоту, його заблокували у соцмережах до інавгурації Байдена.
- У липні оголосили перший вирок людині, яка брала участь у штурмі Капітолію. Пол Ходжкінс 8 місяців повинен відсидіти у в'язниці.