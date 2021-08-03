Хашіда знайшли мертвим вдома 29 липня. Він працював у поліції з 2003 року.

До речі У США винесли перший тюремний вирок учаснику штурму Капітолію: чому це важливо

Самогубство інших поліцейських

Раніше троє поліцейських, які були свідками штурму Капітолію, вкоротили собі віку.

Офіцер поліції Вашингтона Кайл Дефрейтаг помер 10 липня. Його сім'я підтвердила, що причиною смерті стало самогубство.

Ще двоє поліцейських Джеффрі Сміт і Говард Лібенгуд наклали на себе руки в січні.



Померлий Хантер Хашід / Фото CNN

Заворушення у Капітолії: що відомо

Прихильники 45 президента США Дональда Трампа увірвалися в Капітолій, де Конгрес затверджував підсумки президентських виборів, на яких переміг Джо Байден.

Почались серйозні сутички.

Загинули 5 людей, зокрема й співробітник поліції Капітолію. Багато людей постраждали.

Трампа після цього звинуватили у підбурювані до заколоту, його заблокували у соцмережах до інавгурації Байдена.

У липні оголосили перший вирок людині, яка брала участь у штурмі Капітолію. Пол Ходжкінс 8 місяців повинен відсидіти у в'язниці.



Заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу