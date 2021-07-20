Міністерство юстиції під час судового процесу вимагало жорсткого вироку, який став би наукою і застереженням для тих, хто може планувати схожі напади у майбутньому.

Нагадаємо Мін'юст США назвав розслідування штурму Капітолію найскладнішим в історії

За напад на Капітолій у США оголосили перший суворий вирок

38-річний мешканець штату Флорида Пол Ходжкінс визнав себе винним у тому, що вдерся до палати Сенату у Капітолії.

19 липня його засудили до 8 місяців ув'язнення.

До покарання в'язницею Ходжкінсу додали й штраф – 2000 доларів на відшкодування завданих Капітолію збитків.

Перший вирок у системі судочинства Сполучених Штатів Америки є дуже важливим, адже створює прецендент.

Надалі у схожих слуханнях судді керуватимуться саме ним, караючи порушників.

А таких слухань буде ще багато (щонайменше 550), адже у заворушеннях у Вашингтоні 6 січня участь брали сотні людей.

Ходжкінс, до слова, у Сенаті провів усього 15 хвилин. Та навіть за це мін'юст вимагав 1,5-річного терміну ув'язнення. Щоб люди, які можуть планувати подібні напади у майбутньому, були застережені суворим вироком.

Суддя при цьому погодився, що підсудний вчинив серйозне правопорушення проти демократії.

Але – визнав провину, вибачився щиро, а також не брав участь у насильстві.

Важливе уточнення: раніше вирок у справі про події в Капітолії винесли жінці Морган-Ллойд. Однак вона отримала умовний строк, а винною її визнали тільки по статті про перешкоджання роботі Конгресу.

Зазвичай з такими звинуваченнями стикаються люди, які законно пройшли на територію Капітолію, а вже там вчинили правопорушення. Справа Ходжкінса – інша: він проник у Капітолій незаконно, і звинувачений у "внутрішньому тероризмі".



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