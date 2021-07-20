Министерство юстиции во время судебного процесса требовало жесткого приговора, который стал бы наукой и предостережением для тех, кто может планировать похожи нападения в будущем.
Напомним Минюст США назвал расследование штурма Капитолия сложным в истории
За нападение на Капитолий в США объявили первый суровый приговор
38-летний житель штата Флорида Пол Ходжкинс признал себя виновным в том, что ворвался в палату Сената в Капитолии.
- 19 июля его приговорили к 8 месяцам тюрьмы.
- К наказанию тюрьмой Ходжкинс добавили и штраф – 2000 долларов для возмещения причиненных Капитолию убытков.
Первый приговор в системе судопроизводства Соединенных Штатов Америки является очень важным, поскольку создает прецедент.
- В дальнейшем в подобных слушаниях судьи будут руководствоваться именно им, наказывая нарушителей.
- А таких слушаний будет еще много (не менее 550), ведь в беспорядках в Вашингтоне 6 января участвовали сотни людей.
Ходжкинс, к слову, в Сенате провел всего 15 минут. Но даже при этом минюст требовал 1,5-летнего срока заключения. Чтобы люди, которые могут планировать подобные нападения в будущем, были предостережены строгим приговором.
- Судья при этом согласился, что подсудимый совершил серьезное правонарушение против демократии.
- Но – признал вину, извинился искренне, а также не участвовал в насилии.
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