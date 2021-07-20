Министерство юстиции во время судебного процесса требовало жесткого приговора, который стал бы наукой и предостережением для тех, кто может планировать похожи нападения в будущем.

Напомним Минюст США назвал расследование штурма Капитолия сложным в истории

За нападение на Капитолий в США объявили первый суровый приговор

38-летний житель штата Флорида Пол Ходжкинс признал себя виновным в том, что ворвался в палату Сената в Капитолии.

19 июля его приговорили к 8 месяцам тюрьмы.

К наказанию тюрьмой Ходжкинс добавили и штраф – 2000 долларов для возмещения причиненных Капитолию убытков.

Первый приговор в системе судопроизводства Соединенных Штатов Америки является очень важным, поскольку создает прецедент.

В дальнейшем в подобных слушаниях судьи будут руководствоваться именно им, наказывая нарушителей.

А таких слушаний будет еще много (не менее 550), ведь в беспорядках в Вашингтоне 6 января участвовали сотни людей.

Ходжкинс, к слову, в Сенате провел всего 15 минут. Но даже при этом минюст требовал 1,5-летнего срока заключения. Чтобы люди, которые могут планировать подобные нападения в будущем, были предостережены строгим приговором.

Судья при этом согласился, что подсудимый совершил серьезное правонарушение против демократии.

Но – признал вину, извинился искренне, а также не участвовал в насилии.

Важное уточнение: ранее приговор по делу о событиях в Капитолии вынесли женщине Морган-Ллойд. Однако она получила условный срок, а виновной ее признали только по статье о препятствовании работе Конгресса.

Обычно с такими обвинениями сталкиваются люди, которые законно прошли на территорию Капитолия, а уже там совершивших правонарушения. Дело Ходжкинса – иное: он проник в Капитолий незаконно, и обвинен во "внутреннем терроризме".



Что следует помнить о событиях в Вашингтоне января 2021 / Инфографика 24 канала