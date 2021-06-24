Морган-Ллойд приговорили к 3 годам испытательного срока, в течение которых ей придется выполнять некоторые условия.
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Детали приговора женщине
- осужденной запретили иметь пистолет,
- ей придется сдать тесты на наркотики,
- Морган-Ллойд должна отбыть 120 часов общественных работ,
- женщина также должна внести плату в размере 500 долларов.
Реакция осужденной
После оглашения приговора женщина извинилась перед судом, американским народом и своей семьей. По ее словам, на акцию она пришла, "чтобы мирно продемонстрировать поддержку президенту Дональду Трампу".
Мне стыдно, что это стало жестоким проявлением насилия, и я никогда не была бы там, если бы имела представление, что это все так получится,
– объяснила она.
Штурм Капитолия: главное
- Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий, где Конгресс утверждал итоги президентских выборов, на которых победил Джо Байден.
- Во время беспорядков погибли 5 человек, в том числе сотрудник полиции Капитолия. Кроме того, еще по меньшей мере 10 человек пострадали.
- Виновным в беспорядках считают Трампа, политика обвинили в подстрекательстве к мятежу.
Беспорядки в Вашингтоне / Инфографика 24 канала