Морган-Ллойд приговорили к 3 годам испытательного срока, в течение которых ей придется выполнять некоторые условия.

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Детали приговора женщине

осужденной запретили иметь пистолет,

ей придется сдать тесты на наркотики,

Морган-Ллойд должна отбыть 120 часов общественных работ,

женщина также должна внести плату в размере 500 долларов.

Реакция осужденной

После оглашения приговора женщина извинилась перед судом, американским народом и своей семьей. По ее словам, на акцию она пришла, "чтобы мирно продемонстрировать поддержку президенту Дональду Трампу".

Мне стыдно, что это стало жестоким проявлением насилия, и я никогда не была бы там, если бы имела представление, что это все так получится,

– объяснила она.

Напомним, 6 января 2021 сторонники Трампа организовали акцию протеста возле Капитолия, которая переросла в беспорядки.

Штурм Капитолия: главное

Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий, где Конгресс утверждал итоги президентских выборов, на которых победил Джо Байден.

Во время беспорядков погибли 5 человек, в том числе сотрудник полиции Капитолия. Кроме того, еще по меньшей мере 10 человек пострадали.

Виновным в беспорядках считают Трампа, политика обвинили в подстрекательстве к мятежу.

Беспорядки в Вашингтоне / Инфографика 24 канала