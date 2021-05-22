Такое решение, по данным американских СМИ, суд принял после громкого заявления адвоката Джейкоба. Напомним, тот сказал, что месяцы содержания под стражей "взяли свое".
Важно "Пригласил биться, как в аду": мятежники из Капитолия готовы свидетельствовать против Трампа
Таким образом адвокат поставит под сомнение умственные способности своего клиента и других людей, которые принимали участие в штурме Капитолия.
Моя цель и задача состоит в том, чтобы поставить его в положение, когда он не падает. Хочу, чтобы он получил, насколько это возможно, необходимую медицинскую помощь,
– сказал адвокат.
Он также назвал длительную изоляцию и заключение протестующих в течение 22 часов в сутки "сложной задачей даже для здоровых людей". Прокуроры не выступали против оценки, но заявили, что могут обжаловать любой вывод о некомпетентности.
Джейкоб Энтони Чансли в здании Капитолия / Фото Getty Images
Штурм Капитолия 6 января: главное
- Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий 6 января, когда Конгресс утверждал итоги президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден.
- В ходе беспорядков погибли 5 человек, в том числе сотрудник полиции Капитолия. Пострадали еще как минимум 10 человек.
- Виновным в беспорядках считают бывшего лидера США Дональда Трампа. Его обвинили в подстрекании к мятежу.