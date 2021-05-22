Такое решение, по данным американских СМИ, суд принял после громкого заявления адвоката Джейкоба. Напомним, тот сказал, что месяцы содержания под стражей "взяли свое".

Важно "Пригласил биться, как в аду": мятежники из Капитолия готовы свидетельствовать против Трампа

Таким образом адвокат поставит под сомнение умственные способности своего клиента и других людей, которые принимали участие в штурме Капитолия.

Моя цель и задача состоит в том, чтобы поставить его в положение, когда он не падает. Хочу, чтобы он получил, насколько это возможно, необходимую медицинскую помощь,

– сказал адвокат.

Он также назвал длительную изоляцию и заключение протестующих в течение 22 часов в сутки "сложной задачей даже для здоровых людей". Прокуроры не выступали против оценки, но заявили, что могут обжаловать любой вывод о некомпетентности.

Обратите внимание! Джейкоб Энтони Чансли – это 33-летний протестант, который 6 января вместе с другими сторонниками Дональда Трампа ворвался в здание Капитолия. Житель штата Аризона попал на фото в день штурма Капитолия в колоритном образе шамана-викинга: в меховой шапке с рогами, обнаженным торсом и с копьем.



Джейкоб Энтони Чансли в здании Капитолия / Фото Getty Images

Штурм Капитолия 6 января: главное

Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий 6 января, когда Конгресс утверждал итоги президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден.

В ходе беспорядков погибли 5 человек, в том числе сотрудник полиции Капитолия. Пострадали еще как минимум 10 человек.

Виновным в беспорядках считают бывшего лидера США Дональда Трампа. Его обвинили в подстрекании к мятежу.



Беспорядки в Вашингтоне / Инфографика 24 канал