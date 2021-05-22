Таке рішення, за даними американських ЗМІ, суд ухвалив після гучної заяви адвоката Джейкоба. Нагадаємо, той сказав, що місяці тримання під вартою "взяли своє".

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Таким чином адвокат поставить під сумнів розумові здібності свого клієнта та інших людей, які брали участь у штурмі Капітолію.

Моя мета і завдання полягає в тому, щоб поставити його в положення, коли він не занепадає. Хочу, аби він отримав, наскільки це можливо, необхідну медичну допомогу,

– сказав адвокат.

Він також назвав тривалу ізоляцію та ув'язнення протестувальників протягом 22 годин на добу "складним завданням навіть для здорових людей". Прокурори не виступали проти оцінки, але заявили, що можуть оскаржити будь-який висновок про некомпетентність.

Зверніть увагу! Джейкоб Ентоні Чанслі – це 33-річний протестувальник, який 6 січня разом з іншими прихильниками Дональда Трампа увірвався до будівлі Капітолію. Житель штату Арізона потрапив на фото в день штурму Капітолію в колоритному образі шамана-вікінга: в хутряній шапці з рогами, оголеним торсом і зі списом.



Джейкоб Ентоні Чанслі у будівлі Капітолію / Фото Getty Images

Штурм Капітолію 6 січня: головне

Прихильники попереднього президента США Дональда Трампа увірвалися в Капітолій 6 січня, коли Конгрес затверджував підсумки президентських виборів, на яких переміг демократ Джо Байден.

У ході заворушень загинули 5 людей, зокрема й співробітник поліції Капітолію. Постраждали ще щонайменше 10 осіб.

Винним у заворушенні вважають колишнього лідера США Дональда Трампа. Його звинуватили у підбурювані до заколоту.



Заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 канал