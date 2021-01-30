"Пригласил биться, как в аду": мятежники из Капитолия готовы свидетельствовать против Трампа
Участники штурма Капитолия готовы свидетельствовать против Дональда Трампа по делу об импичменте. Среди них есть и шаман культа QAnon.
Источник: Vice
Служитель конспирологического культа Джейкоб Энтони Чансли убежден, что Трамп его предал, поэтому готов свидетельствовать против 45 президента США.
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Адвокат Чансли Эл Уоткинс рассказал: шаман заявил, что накануне штурма Капитолия 6 января, люди получили от Трампа "приглашение пойти в Капитолий вместе с президентом и биться там как в аду".
Если рассмотренные обвинения для импичмента имеют основания, голоса Ченсли и других лиц, причастных к происшествию, должны быть услышаны,
– заявил адвокат.
Еще один участник штурма Капитолия – Гаррет Миллер – опубликовал через адвоката заявление, в котором извинился перед людьми и обвинил в своем поведении Трампа.
Беспорядки в Вашингтоне / Инфографика 24 канал
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