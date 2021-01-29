Москва вербовала Трампа в течение 40 лет, – The Guardian
Советские спецслужбы наблюдали за Дональдом Трампом еще с 1976 года. С тех пор будущего американского президента "обрабатывали как российский актив".
Источник: The Guardian
Трамп оказался готов повторять антизападную пропаганду, это импонировало Москве. Об этом рассказал бывший советский шпион Юрий Швец, которого КГБ сослали в Вашингтон еще в 1980-х годах.
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Впоследствии он навсегда эмигрировал в США и получил американское гражданство. Сейчас Швец является ключевым источником для книги журналиста Крейга Унгера под названием "Компромат".
Бывший шпион даже сравнил Трампа с "кембриджской пятеркой" – агентами, которые передавали Москве секреты во время Второй мировой и ранней холодной войны.
Это пример, когда людей вербовали еще студентами, а впоследствии они занимали важные посты. Что-то такое, собственно, и происходило с Трампом,
– отметил Швец.
Когда Москва начала присматриваться к Трампу
Унгер описал, как Трамп впервые появился "на радарах" россиян. Это произошло в 1977 году, когда он женился на своей первой жене Иване Зельничковой, чешской модели.
Дональд Трамп с первой женой / Фото AFP
Впоследствии будущий президент США открыл свою первую большую застройку – отель Grand Hyatt New York. Тогда он приобрел 200 телевизоров у советского эмигранта Семена Кислина, совладельца электроники Joy-Lud.
Как пояснил Швец, Joy-Lud контролировали в КГБ. Мол, именно Кислин заметил молодого перспективного бизнесмена Трампа и предположил, что он будет полезным России. В то же время Кислин отрицает связи со спецслужбой.
В КГБ побудили Трампа идти в политику, – Швец
В 1987 году, Трамп и Ивана впервые посетили Москву и Санкт-Петербург. Швец подчеркнул, что во время этого визита агенты КГБ навязывали ему свои идеи. В частности – о том, что ему надо заниматься политикой.
Тогда Трамп опубликовал свою рекламу в New York Times, Washington Post и Boston Globe. Заголовок был громким: "Нет ничего плохого в политике внешней обороны Америки, которую не может вылечить немного решимости".
В материале были довольно неортодоксальные утверждение для США времен холодной войны. Японии, например, забросали то, что она пользуется Америкой. Также ставилось под сомнение участие Штатов в НАТО.
Швец: Трампа называли "успешным мероприятием"
В Москве были довольны таким результатом. В тайном сообщении, которое получил Швец, рекламу Трампа называли "успешным активным мероприятием", выполненным новым активом КГБ.
Это было беспрецедентно. Я достаточно хорошо знаком с активными мерами КГБ в 1970 – 1980-х годах. А также с активными действиями России. И я никогда не слышал о чем-то похожем, пока Трамп не стал президентом страны,
– отметил бывший шпион.
Он пояснил, что такие утверждения казалось бессмысленными. А то, что кто-то опубликует под своим именем такое, было очень маловероятным. "Но именно так и случилось. В конце концов, этот человек стал президентом", – добавил Швец.
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