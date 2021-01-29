Советские спецслужбы наблюдали за Дональдом Трампом еще с 1976 года. С тех пор будущего американского президента "обрабатывали как российский актив".

Источник: The Guardian

Трамп оказался готов повторять антизападную пропаганду, это импонировало Москве. Об этом рассказал бывший советский шпион Юрий Швец, которого КГБ сослали в Вашингтон еще в 1980-х годах.

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Впоследствии он навсегда эмигрировал в США и получил американское гражданство. Сейчас Швец является ключевым источником для книги журналиста Крейга Унгера под названием "Компромат".

Бывший шпион даже сравнил Трампа с "кембриджской пятеркой" – агентами, которые передавали Москве секреты во время Второй мировой и ранней холодной войны.

Это пример, когда людей вербовали еще студентами, а впоследствии они занимали важные посты. Что-то такое, собственно, и происходило с Трампом,

– отметил Швец.

Когда Москва начала присматриваться к Трампу

Унгер описал, как Трамп впервые появился "на радарах" россиян. Это произошло в 1977 году, когда он женился на своей первой жене Иване Зельничковой, чешской модели.



Дональд Трамп с первой женой / Фото AFP

Впоследствии будущий президент США открыл свою первую большую застройку – отель Grand Hyatt New York. Тогда он приобрел 200 телевизоров у советского эмигранта Семена Кислина, совладельца электроники Joy-Lud.

Как пояснил Швец, Joy-Lud контролировали в КГБ. Мол, именно Кислин заметил молодого перспективного бизнесмена Трампа и предположил, что он будет полезным России. В то же время Кислин отрицает связи со спецслужбой.

В КГБ побудили Трампа идти в политику, – Швец

В 1987 году, Трамп и Ивана впервые посетили Москву и Санкт-Петербург. Швец подчеркнул, что во время этого визита агенты КГБ навязывали ему свои идеи. В частности – о том, что ему надо заниматься политикой.

Справка. Когда Трамп вернулся в США, начал изучать возможности для выдвижения на пост президента от Республиканской партии. Он даже провел предвыборную акцию в Портсмуте, штат Нью-Гемпшир.

Тогда Трамп опубликовал свою рекламу в New York Times, Washington Post и Boston Globe. Заголовок был громким: "Нет ничего плохого в политике внешней обороны Америки, которую не может вылечить немного решимости".

В материале были довольно неортодоксальные утверждение для США времен холодной войны. Японии, например, забросали то, что она пользуется Америкой. Также ставилось под сомнение участие Штатов в НАТО.

Швец: Трампа называли "успешным мероприятием"

В Москве были довольны таким результатом. В тайном сообщении, которое получил Швец, рекламу Трампа называли "успешным активным мероприятием", выполненным новым активом КГБ.

Это было беспрецедентно. Я достаточно хорошо знаком с активными мерами КГБ в 1970 – 1980-х годах. А также с активными действиями России. И я никогда не слышал о чем-то похожем, пока Трамп не стал президентом страны,

– отметил бывший шпион.

Он пояснил, что такие утверждения казалось бессмысленными. А то, что кто-то опубликует под своим именем такое, было очень маловероятным. "Но именно так и случилось. В конце концов, этот человек стал президентом", – добавил Швец.