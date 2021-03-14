Министерство юстиции США пожаловалось, что расследование штурма Капитолия, является, вероятно, самым сложным в истории. В ведомстве отметили, что количество людей, которым объявят обвинения может достичь 400 человек.

Такая оценка содержится в судебном представлении Минюста США. В ведомстве добавили, что планируют объявить обвинения еще более чем 100 лицам.

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Минюст США также добавил, что в ходе расследования получили и выполнили более 900 ордеров на обыск.

Расследование и уголовное преследование штурма Капитолия, вероятно, будет одним из крупнейших в истории США – и по количеству подсудимых, и по объему и характеру доказательств,

– говорится в сообщении.

Ранее в ФБР заявили, что считают беспорядки в Вашингтоне внутренним терроризмом. Однако, по словам силовиков, это не было единичным событием.

Беспорядки в Вашингтоне: главное

Сторонники Трампа 6 января 2021 года ворвались в Капитолий, где на тот момент заседал Конгресс. Протестующие хотели предотвратить официальное объявление Конгрессом победы на президентских выборах Джо Байдена.

Возле здания Палаты представителей произошло вооруженное противостояние правоохранителей и протестующих. В результате столкновений погибли несколько человек.

7 января на совместной сессии Конгресса все же смогли объявить победителя президентских выборов. Новым главой государства стал Джозеф Байден.



Беспорядки в США / Инфографика 24 канала