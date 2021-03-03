В ФБР считают, что беспорядки в Вашингтоне, которые происходили 6 января 2021 года, были внутренним терроризмом. Однако это не было единичным событием.

Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй 2 марта заявил, что штурм Капитолия 6 января специалисты квалифицируют как внутренний терроризм. Он заявил, что в стране растет угроза насильственного экстримизма.

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Как продвигается расследование

Глава ФБР отметил, что такого рода случаям нет места в демократической Америке. Он также объяснил, что терпеть такие действия были бы насмешкой над верховенством права.

События 6 января не были единичным событием. Проблема внутреннего терроризма уже давно метастазирует по стране и не исчезнет в ближайшее время. Мы бьем тревогу по этому поводу уже несколько лет,

– заявил Рэй.

По его словам, расследование дела штурма проводят в 55 офисах ФБР. 200 американцам уже предъявлены обвинения. В США создали специальную комиссию, которая занимается только расследованием штурма Капитолия.

Он также добавил, что следователи не нашли доказательств в пользу теории о том, что к штурму причастны "фейковые сторонники Трампа".

Терроризм в США

Он отметил, что в 2017 году количество расследований ФБР о внутреннем терроризме была в пределах 1000 дел в год. Сейчас же этот показатель увеличился в 2 раза.

По словам Роя, аресты сторонников идеи "превосходства белой расы" и других экстремистов по расовым мотивам выросли почти втрое.

Протесты 6 января в США: коротко

Сторонники Дональда Трампа 6 января 2021 года прорвались через барьеры к Капитолию.

В результате столкновений погибли несколько человек.

Для расследования этого дела в США создали специальную комиссию.



Штурм Капитолия / Инфорграфика 24 каналу

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