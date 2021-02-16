Расследование штурма Капитолия: в США создают специальную комиссию
Законодатели создают внешнюю независимую комиссию по расследованию беспорядков в Соединенных Штатах Америки. Об этом заявила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Источник:"Голос Америки"
Комиссия должна установить факты и причины нападения на Капитолий. Такую информацию Пелоси рассказала в письме законодателям.
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По образцу комиссии в 2001 году
Комиссию создадут по образцу аналогичной комиссии, которую учредили после атак 11 сентября 2001 года.
Что рассмотрит комиссия
Спикер Палаты представителей отметила, что группа также рассмотрит факты и причины относительно готовности и реагирования полиции Капитолия США. Это касается и других федеральных и местных правоохранительных органов в районе Капитолия.
Беспорядки в Вашингтоне: коротко
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- Митинг сторонников Трампа обошелся в примерно 500 тысяч долларов, 300 из них – предоставил один человек.
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