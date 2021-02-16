Законодатели создают внешнюю независимую комиссию по расследованию беспорядков в Соединенных Штатах Америки. Об этом заявила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Комиссия должна установить факты и причины нападения на Капитолий. Такую информацию Пелоси рассказала в письме законодателям.

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По образцу комиссии в 2001 году

Комиссию создадут по образцу аналогичной комиссии, которую учредили после атак 11 сентября 2001 года.

Что рассмотрит комиссия

Спикер Палаты представителей отметила, что группа также рассмотрит факты и причины относительно готовности и реагирования полиции Капитолия США. Это касается и других федеральных и местных правоохранительных органов в районе Капитолия.

Отметим! Сенат США принял решение наградить золотой медалью Конгресса полицейского Юджина Гудмана, который защищал Капитолий во время штурма 6 января 2021 года.

Беспорядки в Вашингтоне: коротко

Сотни сторонников Трампа 6 января 2021 года прорвались через барьеры в Капитолий.

В результате беспорядков погибли 5 человек.

Митинг сторонников Трампа обошелся в примерно 500 тысяч долларов, 300 из них – предоставил один человек.



Беспорядки в Вашингтоне / Инфографика 24 канала