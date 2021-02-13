Сенат аплодировал стоя: в США наградили полицейского, защищавшего Капитолий во время штурма
Сенат Соединенных Штатов принял решение наградить золотой медалью Конгресса полицейского Юджина Гудмана. Он защищал Капитолий во время штурма 6 января 2021 года.
Источник:CNN
В этот день сторонники 45 президента США Дональда Трампа протестовали против возможных фальсификаций во время выборов главы государства. Демонстранты ворвались в здание Капитолия и сорвали заседание Конгресса, на котором должны были утвердить победу Джо Байдена на выборах.
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Правоохранитель Юджин Гудман в это время находился в помещение. Он отвлекал участников беспорядков, чтобы дать время на эвакуацию парламентариям.
Полицейский находился в зале Сената во время награждения. Сенаторы устроили ему овации стоя.
Беспорядки в Вашингтоне: что известно
- Сторонники Трампа 6 января 2021 года ворвались в Капитолий, где заседал Конгресс.
- Они хотели помешать объявлению официальных результатов президентских выборов, на которых победил Джо Байден.
- В результате 5 человек погибли, многие получили ранения.
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