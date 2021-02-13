Сенат Соединенных Штатов принял решение наградить золотой медалью Конгресса полицейского Юджина Гудмана. Он защищал Капитолий во время штурма 6 января 2021 года.

В этот день сторонники 45 президента США Дональда Трампа протестовали против возможных фальсификаций во время выборов главы государства. Демонстранты ворвались в здание Капитолия и сорвали заседание Конгресса, на котором должны были утвердить победу Джо Байдена на выборах.

Читайте также "Охота на ведьм": адвокаты Трампа раскритиковали процесс импичмента

Правоохранитель Юджин Гудман в это время находился в помещение. Он отвлекал участников беспорядков, чтобы дать время на эвакуацию парламентариям.

Полицейский находился в зале Сената во время награждения. Сенаторы устроили ему овации стоя.

Officer Eugene Goodman, distracted and led the Capitol mob past the door on his left and up the stairs to his right. The unlocked and unsecured door on his left was actually the entrance to the Senate Chamber, where many were hiding.



This man is a SHERO. pic.twitter.com/aSbon16TRi — Amee Vanderpool (@girlsreallyrule) January 11, 2021

Беспорядки в Вашингтоне: что известно

Сторонники Трампа 6 января 2021 года ворвались в Капитолий, где заседал Конгресс.

Они хотели помешать объявлению официальных результатов президентских выборов, на которых победил Джо Байден.

В результате 5 человек погибли, многие получили ранения.



Беспорядки в США / инфографика 24 канала