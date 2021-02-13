"Охота на ведьм": адвокаты Трампа раскритиковали процесс импичмента
В Сенате продолжается рассмотрение импичмента Дональда Трампа. По словам его адвокатов, процесс является политической охотой на ведьм, который устроили демократы против 45 президента США.
Источник:Associated Press
Адвокаты Трампа настаивают, бывший глава Белого Дома не призывал своих сторонников к штурму Капитолия 6 января. Мол, его слова неправильно интерпретировали.
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Импичмент Трампа: адвокаты завершили выступление в Сенате
В Сенате правозащитники заявили, что фраза Трампа к своим сторонникам "бороться, как в аду" – это обычная политическая риторика. И слово "бороться" произносил почти каждый демократ во время своих выступлений.
Адвокаты 45 американского президента также отметили, что весь процесс – сугубо политический и направлен на то, чтобы не дать их клиенту продолжить политическую карьеру.
Скажем прямо, что этот процесс выходит за пределы простой оценки действий президента Трампа. Говорится о том, чтобы закрыть рот большинству, которое с этим не согласно,
– прокомментировал адвокат Брюс Кастор.
Правозащитник добавил, процесс импичмента направлен на то, чтобы вычеркнуть 75 миллионов проголосовавших за Трампа, и криминализировать высказывание политической точки зрения.
Адвокаты отметили, что судебный процесс является неконституционным, и Трамп ни в коем случае не собирался "разжигать смертоносный бунт".
Беспорядки в Вашингтоне 6 января: главное
- 6 января вспыхнули столкновения в Вашингтоне. При рассмотрении вопроса о результатах президентских выборов сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий.
- Во время штурма здания трамписты вели себя агрессивно, известно о смерти 4 протестующих и одного полицейского.
- После вынужденной эвакуации, Конгресс вернулся к работе и утвердил Джо Байдена победителем выборов.
- 25 января 2021 года палата представителей Конгресса США передала в Сенат резолюцию об импичменте Трампу. В ней 45 американского президента обвиняют в подстрекательстве к мятежу.
Сторонники Трампа штурмовали Капитолий / Инфографика 24 канала
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