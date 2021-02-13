В Сенате продолжается рассмотрение импичмента Дональда Трампа. По словам его адвокатов, процесс является политической охотой на ведьм, который устроили демократы против 45 президента США.

Адвокаты Трампа настаивают, бывший глава Белого Дома не призывал своих сторонников к штурму Капитолия 6 января. Мол, его слова неправильно интерпретировали.

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Импичмент Трампа: адвокаты завершили выступление в Сенате

В Сенате правозащитники заявили, что фраза Трампа к своим сторонникам "бороться, как в аду" – это обычная политическая риторика. И слово "бороться" произносил почти каждый демократ во время своих выступлений.

Адвокаты 45 американского президента также отметили, что весь процесс – сугубо политический и направлен на то, чтобы не дать их клиенту продолжить политическую карьеру.

Скажем прямо, что этот процесс выходит за пределы простой оценки действий президента Трампа. Говорится о том, чтобы закрыть рот большинству, которое с этим не согласно,

– прокомментировал адвокат Брюс Кастор.

Правозащитник добавил, процесс импичмента направлен на то, чтобы вычеркнуть 75 миллионов проголосовавших за Трампа, и криминализировать высказывание политической точки зрения.

Адвокаты отметили, что судебный процесс является неконституционным, и Трамп ни в коем случае не собирался "разжигать смертоносный бунт".

Обратите внимание! Рассмотрение импичмента Дональда Трампа началось в Сенате 9 февраля. Сенаторы признали процесс конституционным. А члены Палаты представителей предоставили свои аргументы в доказательство незаконных действий 45 президента США. На следующей неделе слово дадут сенаторам. После этого состоится голосование. Если Трампа признают виновным в подстрекательстве к беспорядкам в Капитолии, то он не сможет участвовать в следующих президентских выборах

Беспорядки в Вашингтоне 6 января: главное

6 января вспыхнули столкновения в Вашингтоне. При рассмотрении вопроса о результатах президентских выборов сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий.

При рассмотрении вопроса о результатах президентских выборов сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий. Во время штурма здания трамписты вели себя агрессивно, известно о смерти 4 протестующих и одного полицейского.

После вынужденной эвакуации, Конгресс вернулся к работе и утвердил Джо Байдена победителем выборов.

25 января 2021 года палата представителей Конгресса США передала в Сенат резолюцию об импичменте Трампу. В ней 45 американского президента обвиняют в подстрекательстве к мятежу.



Сторонники Трампа штурмовали Капитолий / Инфографика 24 канала