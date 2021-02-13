Сенат Сполучених Штатів ухвалив рішення нагородити золотою медаллю Конгресу поліцейського Юджина Гудмана. Він захищав Капітолій під час штурму 6 січня 2021 року.

У цей день прихильники 45 президента США Дональда Трампа протестували проти можливих фальсифікацій під час виборів глави держави. Демонстранти увірвалися до будівлі Капітолію та зірвали засідання Конгресу, на якому мали затвердити перемогу Джо Байдена на виборах.

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Правоохоронець Юджин Гудман у цей час перебував у приміщення. Він відволікав учасників заворушень, щоб дати час на евакуацію парламентарям.

Поліцейський перебував в залі Сенату під час нагородження. Сенатори влаштували йому стоячу овацію.

Officer Eugene Goodman, distracted and led the Capitol mob past the door on his left and up the stairs to his right. The unlocked and unsecured door on his left was actually the entrance to the Senate Chamber, where many were hiding.



This man is a SHERO. pic.twitter.com/aSbon16TRi — Amee Vanderpool (@girlsreallyrule) January 11, 2021

Заворушення у Вашингтоні: що відомо

Прихильники Трампа 6 січня 2021 року увірвались до Капітолія, де засідав Конгрес.

Вони хотіли перешкодити оголошенню офіційних результатів президентських виборів, на яких переміг Джо Байден.

У результаті 5 людей загинули, багато – отримали поранення.



Заворушення у США / Інфографіка 24 каналу