Митинг сторонников Трампа обошелся в примерно 500 тысяч долларов. При этом 300 из них предоставил один человек.

Источник: The Wall Street Journal

Митинг сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне 6 января перерос в штурм Капитолия. Это стало одним из самых резонансных событий в мире начала 2021 года.

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Кто финансировал беспорядки в Вашингтоне 6 января

Издание утверждает, что эти события финансировала немногочисленная группа спонсоров, которые в целом потратили полмиллиона долларов США.

Однако больше всего отличилась один человек – Джули Дженекинс Фанчелли. Она предоставила 300 тысяч долларов, да и вообще была едва ли не самым крупным донором избирательной кампании Дональда Трампа.

Журналисты написали, что Франчелли – наследница американской сети супермаркетов Publix. Однако там заявили, что эта женщина – не работник сети "и никоим образом не представляет компанию".

Соответственно, комментировать действия этой дамы в Publix отказались, а сама Франчелли запросы журналистов проигнорировала.

К слову, еще одним крупным финансовым донором акции трампистив был журналист – Алекс Джонс . Он якобы отдал на это 50 тысяч долларов , а взамен просил только право выступить в эфире на митинге в выбранное им время.

Джонс подтвердил, что частично причастен к финансированию митинга, но подробностей не предоставил.

Коротко о беспорядках в Вашингтоне 6 января

6 января сотни протестующих, которые поддерживали Дональда Трампа, прорвались через барьеры в Капитолий.

Они хотели предотвратить официальное объявление Конгрессом победы на президентских выборах Джо Байдена.

У здания Палаты представителей произошло вооруженное противостояние правоохранителей и протестующих.

Из-за этих событий погибли 4 человека, еще 1 раненый полицейский умер в больнице.

Уже 7 января в Конгрессе призвали к немедленному импичменту Дональда Трампа.

В Палате представителей импичмент Трампу объявили 13 января.

И хотя Байден уже президент, процедуру касаемо Трампа продлят – уже в Сенате в феврале 2021.



Беспорядки в Вашингтоне / Инфографика 24 канала