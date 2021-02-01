Стало известно, кто финансировал штурм Капитолия 6 января, – СМИ
Митинг сторонников Трампа обошелся в примерно 500 тысяч долларов. При этом 300 из них предоставил один человек.
Источник: The Wall Street Journal
Митинг сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне 6 января перерос в штурм Капитолия. Это стало одним из самых резонансных событий в мире начала 2021 года.
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Кто финансировал беспорядки в Вашингтоне 6 января
Издание утверждает, что эти события финансировала немногочисленная группа спонсоров, которые в целом потратили полмиллиона долларов США.
- Однако больше всего отличилась один человек – Джули Дженекинс Фанчелли. Она предоставила 300 тысяч долларов, да и вообще была едва ли не самым крупным донором избирательной кампании Дональда Трампа.
Журналисты написали, что Франчелли – наследница американской сети супермаркетов Publix. Однако там заявили, что эта женщина – не работник сети "и никоим образом не представляет компанию".
Соответственно, комментировать действия этой дамы в Publix отказались, а сама Франчелли запросы журналистов проигнорировала.
- К слову, еще одним крупным финансовым донором акции трампистив был журналист – Алекс Джонс. Он якобы отдал на это 50 тысяч долларов, а взамен просил только право выступить в эфире на митинге в выбранное им время.
Джонс подтвердил, что частично причастен к финансированию митинга, но подробностей не предоставил.
Коротко о беспорядках в Вашингтоне 6 января
- 6 января сотни протестующих, которые поддерживали Дональда Трампа, прорвались через барьеры в Капитолий.
- Они хотели предотвратить официальное объявление Конгрессом победы на президентских выборах Джо Байдена.
- У здания Палаты представителей произошло вооруженное противостояние правоохранителей и протестующих.
- Из-за этих событий погибли 4 человека, еще 1 раненый полицейский умер в больнице.
- Уже 7 января в Конгрессе призвали к немедленному импичменту Дональда Трампа.
- В Палате представителей импичмент Трампу объявили 13 января.
- И хотя Байден уже президент, процедуру касаемо Трампа продлят – уже в Сенате в феврале 2021.
Беспорядки в Вашингтоне / Инфографика 24 канала
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