США осудили Россию из-за жестоких задержаний протестующих: детали
В России 31 января люди вновь вышли на протесты из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. Протестующих жестоко разгоняли силовики. США уже отреагировали на такие действия российских властей.
Источник: твиттер Энтони Блинкена
США осудили Россию из-за жестокости к протестующим. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
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Реакция США на события в России
Блинкен также в очередной раз призвал Россию освободить Навального из СИЗО.
США осуждают устойчивое использование жесткой тактики против мирных протестующих и журналистов российскими властями уже вторую неделю подряд. Мы возобновляем свой призыв к России освободить задержанных за осуществление своих прав человека, в частности Алексея Навального,
– подчеркнул чиновник.
Ситуация в России 31 января: главное
- Люди начали выходить на улицы еще утром. Там их уже ждали сотруники ОМОНа.
- Во время протестов в разных городах России силовики задержали более 4 тысяч активистов. Больше всего – в Москве и Санкт-Петербурге.
- Правоохранители использовали к протестующим слезоточивый газ, дубинки, электрошокеры и даже табельное оружие.
- Демонстрантам удалось приблизиться к СИЗО, в котором удерживают Навального. Однако силовики образовали живую цепь и начали оттеснять протестующих.
- В 16:30 по киевскому времени штаб Навального заявил о завершении акции. Там подчеркнули, что протест "дал результат".
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