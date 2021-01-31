В России 31 января люди вновь вышли на протесты из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. Протестующих жестоко разгоняли силовики. США уже отреагировали на такие действия российских властей.

Источник: твиттер Энтони Блинкена

США осудили Россию из-за жестокости к протестующим. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

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Блинкен также в очередной раз призвал Россию освободить Навального из СИЗО.

США осуждают устойчивое использование жесткой тактики против мирных протестующих и журналистов российскими властями уже вторую неделю подряд. Мы возобновляем свой призыв к России освободить задержанных за осуществление своих прав человека, в частности Алексея Навального,

– подчеркнул чиновник.

The U.S. condemns the persistent use of harsh tactics against peaceful protesters and journalists by Russian authorities for a second week straight. We renew our call for Russia to release those detained for exercising their human rights, including Aleksey Navalny. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 31, 2021

Обратите внимание! Оппозиционера Навального задержали 17 января, когда он вернулся в Россию из Германии. Из-за ареста политика 23 января население вышло на протест. Люди требовали от властей освободить Навального. 31 января протесты возобновились – людей на улицах было больше.

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