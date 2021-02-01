Стало відомо, хто фінансував штурм Капітолію 6 січня, – ЗМІ
Мітинг прихильників Трампа обійшовся у приблизно 500 тисяч доларів. При цьому 300 з них надала одна людина.
Джерело: The Wall Street Journal
Мітинг прихильників Дональда Трампа у Вашингтоні 6 січня переріс у штурм Капітолію. Це стало однією з найрезонансніших подій у світі початку 2021 року.
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Хто фінансував заворушення у Вашингтоні 6 січня
Видання стверджує, що ці події фінансувала нечисленна група спонсорів, які загалом витратили пів мільйона доларів США.
- Однак найбільше відзначилася одна людина – Джулі Дженекінс Фанчеллі. Вона надала 300 тисяч доларів, та й загалом була чи не найбільшою доноркою виборчої кампанії Дональда Трампа.
Журналісти написали, що Франчеллі – спадкоємиця американської мережі супермаркетів Publix. Однак там заявили, що ця жінка – не працівник мережі "і жодним чином не представляє компанію".
Відповідно, коментувати дії цієї пані у Publix відмовилися, а сама Франчеллі запити журналістів проігнорувала.
- До слова, ще одним крупним фінансовим донором акції трампістів був журналіст – Алекс Джонс. Він начебто віддав на це 50 тисяч доларів, а натомість просив тільки право виступити в ефірі на мітингу в обраний ним час.
Джонс підтвердив, що частково причетний до фінансування мітингу, але подробиць не надав.
Коротко про заворушення у Вашингтоні 6 січня
- 6 січня сотні протестувальників, які підтримували Дональда Трампа, прорвалися через бар'єри до Капітолія.
- Вони хотіли запобігти офіційному оголошенню Конгресом перемоги на президентських виборах Джо Байдена.
- Біля приміщення Палати представників відбулося збройне протистояння правоохоронців та протестувальників.
- Через ці події загинули 4 людини, ще 1 поранений поліцейський помер у лікарні.
- Вже 7 січня у Конгресі закликали до негайного імпічменту Дональда Трампа.
- У Палаті представників імпічмент Трампу оголосили 13 січня.
- І хоч Байден вже президент, процедуру щодо Трампа продовжать – вже у Сенаті в лютому 2021.
Заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу
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