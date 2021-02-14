Майкл ван дер Вин – адвокат Дональда Трампа – заявил, что ему угрожают физической расправой. По словам защитника, после провала голосования за импичмент Трампа на его дом напали неизвестные.

Адвокат рассказал, что за это время получил примерно сотню угроз убийством.

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Я бы предпочел не рассказывать подробно, так как это может привести к новым нападениям. Но мне поступило около сотни угроз убийством,

– отметил ван дер Вин.

Кроме того, неизвестные разбили окна в доме защитника и "украсили" стены краской.

Адвокат подчеркнул: он не политик, а лишь выполняет свою работу – судебного адвоката. По словам ван дер Вина, такой результат очень разочаровал его.

Издание The Philadelphia Inquirer опубликовало фотографию дома защитника. Там видно, что подъездную дорожку кто-то расписал словом "предатель".



Подъездная дорожка к дому ван дер Вина / The Philadelphia Inquirer ​

Импичмент Трампа: что известно