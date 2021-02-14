На мой дом напали: адвокат Трампа заявил, что ему угрожают убийством
Майкл ван дер Вин – адвокат Дональда Трампа – заявил, что ему угрожают физической расправой. По словам защитника, после провала голосования за импичмент Трампа на его дом напали неизвестные.
Источник:The Hill
Адвокат рассказал, что за это время получил примерно сотню угроз убийством.
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Я бы предпочел не рассказывать подробно, так как это может привести к новым нападениям. Но мне поступило около сотни угроз убийством,
– отметил ван дер Вин.
Кроме того, неизвестные разбили окна в доме защитника и "украсили" стены краской.
Адвокат подчеркнул: он не политик, а лишь выполняет свою работу – судебного адвоката. По словам ван дер Вина, такой результат очень разочаровал его.
Издание The Philadelphia Inquirer опубликовало фотографию дома защитника. Там видно, что подъездную дорожку кто-то расписал словом "предатель".
Подъездная дорожка к дому ван дер Вина / The Philadelphia Inquirer
Импичмент Трампа: что известно
- 13 февраля состоялось голосование за импичмент 45-му президенту США Дональду Трампу.
- Политика обвиняют в подстрекательстве людей к штурму Капитолия 6 января.
- Однако во время голосования демократам не удалось собрать достаточно голосов среди республиканцев, чтобы объявить импичмент Трампу.
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