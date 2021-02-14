Это не отрицает его вину: Байден резко отреагировал на провал импичмента Трампа
Президент США Джо Байден отреагировал на решение Сената по делу об импичменте бывшему главе Штатов Дональду Трампу. По мнению новоизбранного президента, оправдание Трампа свидетельствует о "хрупкой демократии".
Источник:CNN
Свою позицию Джо Байден озвучил через несколько часов после решения Сената.
Важно Сенат оправдал Трампа в процессе импичмента
Реакция Джо Байдена
Президент США считает это решение напоминанием о том, что "демократия хрупка", и каждый американец обязан защищать правду.
Эта печальная глава в нашей истории напомнила нам, что демократия хрупка. Что ее нужно всегда защищать. Что мы должны быть всегда бдительными. Хоть конечное голосование и не привело к импичменту, вины это не отрицает,
- подчеркнул Байден.
Он также подчеркнул, что насилию и экстремизму нет места в Америке.
Позиция Трампа
45-й президент США Дональд Трамп заявил, что неудачная попытка объявить ему импичмент – это очередной виток "охоты на ведьм". Также он пообещал "продолжить путь к величию Америки".
Наше историческое и прекрасное движение "Сделаем Америку снова великой" только начинается. В ближайшие месяцы я собираюсь поделиться с вами многими мыслями. Я – готов продолжить это выдающееся приключение, цель которого – добиться величия для всех американцев,
- добавил он.
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Импичмент Трампа: главное
- 13 февраля Сенат США не поддержал объявление импичмента для 45-го президента Дональда Трампа. Сенату не хватило лишь 10 голосов.
- Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о беспорядках в Вашингтоне 6 января, которые устроили его сторонники, а также об их вторжении в Капитолий.
- Резолюцию об импичменте передали в Сенат 25 января, а сам Трамп отказался давать показания в процессе.
Сторонники Трампа штурмовали Капитолий / Инфографика 24 канала
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