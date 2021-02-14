Президент США Джо Байден отреагировал на решение Сената по делу об импичменте бывшему главе Штатов Дональду Трампу. По мнению новоизбранного президента, оправдание Трампа свидетельствует о "хрупкой демократии".

Свою позицию Джо Байден озвучил через несколько часов после решения Сената.

Важно Сенат оправдал Трампа в процессе импичмента

Реакция Джо Байдена

Президент США считает это решение напоминанием о том, что "демократия хрупка", и каждый американец обязан защищать правду.

Эта печальная глава в нашей истории напомнила нам, что демократия хрупка. Что ее нужно всегда защищать. Что мы должны быть всегда бдительными. Хоть конечное голосование и не привело к импичменту, вины это не отрицает,

- подчеркнул Байден.

Он также подчеркнул, что насилию и экстремизму нет места в Америке.

Позиция Трампа

45-й президент США Дональд Трамп заявил, что неудачная попытка объявить ему импичмент – это очередной виток "охоты на ведьм". Также он пообещал "продолжить путь к величию Америки".

Наше историческое и прекрасное движение "Сделаем Америку снова великой" только начинается. В ближайшие месяцы я собираюсь поделиться с вами многими мыслями. Я – готов продолжить это выдающееся приключение, цель которого – добиться величия для всех американцев,

- добавил он.

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Импичмент Трампа: главное

13 февраля Сенат США не поддержал объявление импичмента для 45-го президента Дональда Трампа. Сенату не хватило лишь 10 голосов.

Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о беспорядках в Вашингтоне 6 января, которые устроили его сторонники, а также об их вторжении в Капитолий.

Резолюцию об импичменте передали в Сенат 25 января, а сам Трамп отказался давать показания в процессе.



Сторонники Трампа штурмовали Капитолий / Инфографика 24 канала