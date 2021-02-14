Це не заперечує його провину: Байден різко відреагував на провал імпічменту Трампа
Президент США Джо Байден відреагував на рішення Сенату у справі про імпічмент колишньому очільнику Штатів Дональду Трампу. На думку новообраного президента, виправдання Трампа свідчить про "крихку демократію".
Джерело:CNN
Свою позицію Джо Байден озвучив через кілька годин після рішення Сенату.
Важливо Сенат виправдав Трампа у процесі імпічменту
Реакція Джо Байдена
Президент США вважає це рішення нагадуванням про те, що "демократія крихка", і кожен американець зобов'язаний захищати правду.
Цей сумна глава у нашій історії нагадала нам, що демократія є крихкою. Що її потрібно завжди захищати. Що ми повинні бути завжди пильними. Хоч кінцеве голосування і не призвело до імпічменту, вини це не заперечує,
– наголосив Байден.
Він також підкреслив, що насильству та екстремізму немає місця в Америці.
Позиція Трампа
45-й президент США Дональд Трамп заявив, що невдала спроба оголосити йому імпічмент – це черговий виток "полювання на відьом". Також він пообіцяв "продовжити шлях до величі Америки".
Наш історичний і прекрасний рух "Зробимо Америку знову великою" лише розпочинається. Найближчими місяцями я збираюся поділитися з вами багатьма думками. Я – готовий продовжити цю видатну пригоду, мета якої – домогтися величі для всіх американців,
– додав він.
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Імпічмент Трампа: головне
- 13 лютого Сенат США не підтримав оголошення імпічменту для 45-го президента Дональда Трампа. Сенату забракло лише 10 голосів.
- Дональда Трампа звинувачують у підбурюванні до заколоту. Мовиться про заворушення у Вашингтоні 6 січня, які влаштували його прихильники, а також про їх вторгнення в Капітолій.
- Резолюцію про імпічмент передали в Сенат 25 січня, а сам Трамп відмовився давати свідчення в процесі.
Прихильники Трампа штурмували Капітолій / Інфографіка 24 каналу
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