Дональд Трамп 4 лютого отримав лист від Палати представників із проханням дати свідчення у справі про імпічмент. Однак політик відмовився це робити.

Джерело: CNN

Член палати представників США Джеймі Раскін надіслав відповідний лист адвокату Трампа. Радник Джейсон Міллер повідомив позицію 45-го президента Сполучених Штатів.

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Трампу запропонували дати свідчення про імпічмент

У листі йшлося про те, що Трамп днями подав відповідь, в якій заперечив багато фактичних тверджень, викладених у статті про імпічмент.

Через ці оскарження пропонуємо вам засвідчити під присягою до або під час судового процесу імпічменту в Сенаті,

– зазначав у листі Раскін.

Однак адвокати Трампа швидко відповіли на запит, написавши, що лист є ознакою того, що Палата представників не може довести свої звинувачення проти політика.

"Використання нашої Конституції для порушення справи про імпічмент занадто серйозно, щоб намагатися грати в ці ігри", – заявили адвокати.

Міллер також підтвердив, що колишній президент відхилив запит. За його словами, Трамп не даватиме свідчення "під час неконституційного розгляду".

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