Палата представників Конгресу США передала 25 січня, як і було заплановано, до Сенату резолюції щодо імпічменту 45 президенту США Дональду Трампу. Розглядати звинувачення почнуть у лютому.

Джерело: The Financial Times

Передавання звинувачення Дональда Трампа з Палати представників до Сенату висвітлювали у прямому ефірі низка американських телеканалів. Це важливий момент, адже він означає початок формальної процедури імпічменту.

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Статті Палати представників зі звинуваченням Трампа передали в Сенат

Палата представників, як і планувала, 25 січня передала статтю про імпічмент Трампа у Сенат. У резолюції тільки одна стаття звинувачення: підбурювання до заколоту.

Зауважимо, що демократи готові засудити 45 президента США, але їхніх голосів буде замало (у Сенаті їх половина, а за імпічмент потрібні голоси двох третин). Та як поведуться республіканці – остаточно не зрозуміло:

Частина з них відмовчуються, інші відкрито заявляють, що імпічмент тільки завдасть шкоди США – навіть якщо Трамп дійсно відповідальний за події 6 січня.

У Associated Press вважають, що це свідчить про досі потужний вплив Трампа на Республіканську партію.

Президент США Джо Байден із цього приводу висловився дипломатично: мовляв, процес повинен відбутися, а вже яким буде його результат – нехай сенатори й вирішують.

Коротко про другий імпічмент Дональда Трампа

Палата представників Конгресу проголосувала за імпічмент 13 січня – через тиждень після трагічних подій 6 січня у Вашингтоні, коли прихильники Трампа штурмували Капітолій.

Згодом демократам та республіканцям вдалося домовитися, що у Сенаті слухання про імпічмент Дональду Трампа почнуть із 8 лютого.

Якщо імпічмент Трампу таки оголосять, він більше не зможе ніколи балотуватися в президенти чи обіймати інші державні посади.

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