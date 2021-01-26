Палата представителей Конгресса США передала 25 января, как и было запланировано, в Сенат резолюцию об импичменте 45 президенту США Дональду Трампу. Рассматривать обвинения начнут в феврале.

Источник: The Financial Times

Передача обвинения Дональда Трампа из Палаты представителей в Сенат освещали в прямом эфире ряд американских телеканалов. Это важный момент, ведь он означает начало формальной процедуры импичмента.

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Статьи Палаты представителей по обвинению Трампа передали в Сенат

Палата представителей, как и планировала, 25 января передала статью об импичменте Трампа в Сенат. В резолюции только одна статья обвинения: подстрекательство к мятежу.

Заметим, что демократы готовы осудить 45 президента США, но их голосов будет недостаточно (в Сенате их половина, а за импичмент нужны голоса двух третей). А как поведут себя республиканцы – окончательно не понятно:

Часть из них отмалчиваются, другие открыто заявляют, что импичмент только нанесет вред США – даже если Трамп действительно ответственен за события 6 января.

В Associated Press считают, что это свидетельствует о все еще мощном влиянии Трампа на Республиканскую партию.

Президент США Джо Байден по этому поводу высказался дипломатично: мол, процесс должен произойти, а уж каким будет его результат – пусть сенаторы и решают.

Коротко о втором импичменте Дональда Трампа

Палата представителей Конгресса проголосовала за импичмент 13 января – через неделю после трагических событий 6 января в Вашингтоне, когда сторонники Трампа штурмовали Капитолий.

Впоследствии демократам и республиканцам удалось договориться, что в Сенате слушания об импичменте Дональд Трамп начнут с 8 февраля.

Если импичмент Трампу таки объявят, он больше не сможет никогда баллотироваться в президенты или занимать другие государственные должности.