Подстрекал к мятежу: обвинения Трампа передали в Сенат
Палата представителей Конгресса США передала 25 января, как и было запланировано, в Сенат резолюцию об импичменте 45 президенту США Дональду Трампу. Рассматривать обвинения начнут в феврале.
Источник: The Financial Times
Передача обвинения Дональда Трампа из Палаты представителей в Сенат освещали в прямом эфире ряд американских телеканалов. Это важный момент, ведь он означает начало формальной процедуры импичмента.
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Статьи Палаты представителей по обвинению Трампа передали в Сенат
Палата представителей, как и планировала, 25 января передала статью об импичменте Трампа в Сенат. В резолюции только одна статья обвинения: подстрекательство к мятежу.
Заметим, что демократы готовы осудить 45 президента США, но их голосов будет недостаточно (в Сенате их половина, а за импичмент нужны голоса двух третей). А как поведут себя республиканцы – окончательно не понятно:
- Часть из них отмалчиваются, другие открыто заявляют, что импичмент только нанесет вред США – даже если Трамп действительно ответственен за события 6 января.
В Associated Press считают, что это свидетельствует о все еще мощном влиянии Трампа на Республиканскую партию.
Коротко о втором импичменте Дональда Трампа
- Палата представителей Конгресса проголосовала за импичмент 13 января – через неделю после трагических событий 6 января в Вашингтоне, когда сторонники Трампа штурмовали Капитолий.
- Впоследствии демократам и республиканцам удалось договориться, что в Сенате слушания об импичменте Дональд Трамп начнут с 8 февраля.
- Если импичмент Трампу таки объявят, он больше не сможет никогда баллотироваться в президенты или занимать другие государственные должности.
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