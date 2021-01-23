Что-то сделаем, но не сейчас, – Трамп впервые рассказал о планах на будущее
Бывший глава США Дональд Трамп впервые после инаугурации Джо Байдена пообщался с журналистами. Разговор состоялся в гольф-клубе Трампа и длился считанные минуты.
Однако политик успел ответить на вопрос, что будет делать дальше по истечении своего президентского срока. Об этом пишет Washington Examiner.
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Трамп не раскрыл грандиозных планов на будущее. Даже наоборот, 45 президент США был максимально лаконичным.
Мы что-то сделаем, но не сейчас,
– сказал бывший президент.
Потом вошел помощник бывшего генерального директора и "быстро, но вежливо прекратил общение".
Дональд Трамп провел свой первый день после президентства за любимым занятием: он играл в гольф в одном из своих клубов.
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Между тем стало известно, когда в Сенате начнут рассматривать импичмент Трампу. Это произойдет уже 8 февраля.
Импичмент Трампу: все, что стоит знать
- Дональд Трамп стал единственным президентом в истории страны, которому Палата представителей объявляла импичмент дважды.
- Впервые это произошло после скандального разговора, в котором Трамп заставлял Зеленского расследовать дело против сына Байдена.
- Второй импичмент Трампу подготовили на фоне массовых беспорядков в Вашингтоне.
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