Бывший глава США Дональд Трамп впервые после инаугурации Джо Байдена пообщался с журналистами. Разговор состоялся в гольф-клубе Трампа и длился считанные минуты.

Однако политик успел ответить на вопрос, что будет делать дальше по истечении своего президентского срока. Об этом пишет Washington Examiner.

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Трамп не раскрыл грандиозных планов на будущее. Даже наоборот, 45 президент США был максимально лаконичным.

Мы что-то сделаем, но не сейчас,

– сказал бывший президент.

Потом вошел помощник бывшего генерального директора и "быстро, но вежливо прекратил общение".

Отметим, что это были первые слова Трампа в адрес журналиста с тех пор, как президент покинул Белый дом и улетел во Флориду.

Дональд Трамп провел свой первый день после президентства за любимым занятием: он играл в гольф в одном из своих клубов.

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Между тем стало известно, когда в Сенате начнут рассматривать импичмент Трампу. Это произойдет уже 8 февраля.

Импичмент Трампу: все, что стоит знать

Дональд Трамп стал единственным президентом в истории страны, которому Палата представителей объявляла импичмент дважды.

Впервые это произошло после скандального разговора, в котором Трамп заставлял Зеленского расследовать дело против сына Байдена.

Второй импичмент Трампу подготовили на фоне массовых беспорядков в Вашингтоне.

Беспорядки в США / инфографика 24 канала