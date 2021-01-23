Колишній очільник США Дональд Трамп вперше після інавгурації Джо Байдена поспілкувався з журналістами. Розмова відбулася у гольф-клубі Трампа і тривала лічені хвилини.

Однак політик встиг відповісти на питання, що буде робити далі після закінчення свого президентського терміну. Про це пише Washington Examiner.

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Трамп не розкрив грандіозних планів на майбутнє. Навіть навпаки, 45 президент США був максимально лаконічним.

Ми щось зробимо, але не зараз,

– сказав колишній президент.

Потім увійшов помічник колишнього генерального директора і "швидко, але ввічливо" припинив спілкування.

Зауважимо, що це були перші слова Трампа на адресу журналіста відтоді, як президент залишив Білий дім і полетів у Флориду.

Дональд Трамп провів свій перший день після президентства за улюбленим заняттям: він грав у гольф в одному зі своїх клубів.

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Тим часом стало відомо, коли у Сенаті почнуть розглядати імпічмент Трампу. Це відбудеться вже 8 лютого.

Імпічмент Трампу: все, що варто знати

Дональд Трамп став єдиним президентом в історії країни, якому Палата представників оголошувала імпічмент двічі.

Вперше це сталося після скандальної розмови, в якій Трамп змушував Зеленського розслідувати справу проти сина Байдена.

Другий імпічмент Трампу підготували на тлі масових заворушень у Вашингтоні.



Заворушення у США / Інфографіка 24 каналу