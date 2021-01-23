Щось зробимо, але не зараз, – Трамп вперше розповів про плани на майбутнє
Колишній очільник США Дональд Трамп вперше після інавгурації Джо Байдена поспілкувався з журналістами. Розмова відбулася у гольф-клубі Трампа і тривала лічені хвилини.
Однак політик встиг відповісти на питання, що буде робити далі після закінчення свого президентського терміну. Про це пише Washington Examiner.
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Трамп не розкрив грандіозних планів на майбутнє. Навіть навпаки, 45 президент США був максимально лаконічним.
Ми щось зробимо, але не зараз,
– сказав колишній президент.
Потім увійшов помічник колишнього генерального директора і "швидко, але ввічливо" припинив спілкування.
Дональд Трамп провів свій перший день після президентства за улюбленим заняттям: він грав у гольф в одному зі своїх клубів.
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Тим часом стало відомо, коли у Сенаті почнуть розглядати імпічмент Трампу. Це відбудеться вже 8 лютого.
Імпічмент Трампу: все, що варто знати
- Дональд Трамп став єдиним президентом в історії країни, якому Палата представників оголошувала імпічмент двічі.
- Вперше це сталося після скандальної розмови, в якій Трамп змушував Зеленського розслідувати справу проти сина Байдена.
- Другий імпічмент Трампу підготували на тлі масових заворушень у Вашингтоні.
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