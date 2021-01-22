Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї присягнувся помститися за вбивство генерала Касема Сулеймані. Відповідне звернення Хаменеї розмістив на своїй сторінці у популярній соцмережі.

Допис лідера Ірану мав фото гравця в гольф, схожого на Трампа. Про це мовиться у твіттері лідера Ірану.

Важливо Трампу загрожує страта: іракський суд видав ордер на його арешт за вбивство Сулеймані

На знімку зображений світловолосий чоловік в червоній сорочці, схожий на Дональда Трампа, поруч зі зловісною тінню безпілотника. Зауважимо, що раніше лідер Ірану вже обіцяв помститися Трампу за вбивство генерала Сулеймані.

Організатори й виконавці вбивства генерала Сулеймані повинні бути покарані. Ця помста буде неминучою,

– сказав Хаменеї.



Лідер Ірану присягнувся помститися Трампу / Фото з твіттера лідера Ірану

Більше про вбивство Сулеймані

Касем Сулеймані був дуже популярний в Ірані. Він був командувачем спецпідрозділів "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції. Про нього знімали фільми , писали пісні, йому присвячували нагороди та спортивні досягнення.

Він був командувачем спецпідрозділів "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції. Про нього , писали пісні, йому присвячували нагороди та спортивні досягнення. Американські військові вбили Сулеймані за наказом Трампа 3 січня 2020 року під час бомбардування в Іраку.

3 січня 2020 року під час бомбардування в Іраку. Трамп назвав це великою перемогою у війні з Іраном, а для Ірану це стало втратою національного масштабу.

Додамо, що після вбивства Сулеймані стосунки між США та Іраном були надзвичайно напружені й ледь не дійшли до війни. Президент Ірану Хасан Рухані у своїй заяві закликав нового президента США Джо Байдена відновити участь США в ядерній угоді, укладеній у 2015 році за адміністрації Барака Обами.