Суд у Багдаді виписав ордер на арешт очільника США Дональда Трампа. Його звинувачують у вбивстві іранського воєначальника Касема Сулеймані.

Тепер Дональду Трампу загрожує страта. Про це пише Інтерфакс-Україна.

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У чому звинувачують Трампа

Саме американський лідер Дональд Трамп особисто віддав наказ ліквідувати іранського воєначальника Касема Сулеймані та заступника лідера Народних мобілізаційних сил Іраку Абу Махді аль-Мухандіса. 3 січня 2020 року американські військові завдали нищівного ракетного удару.

Вбивства спровокували дипломатичну кризу і загострили американо-іракські відносини. В Ірані атаку США назвали "актом міжнародного тероризму" та пообіцяли помститись.