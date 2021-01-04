Перетворили місце вбивства на святиню: тисяч іракців вшанували пам'ять генерала Сулеймані – фото
Тисячі жителів Іраку в неділю, 3 січня, вийшли на вулиці Багдада для того, щоб вшанувати першу річницю вбивства іранського генерала Касема Сулеймані. Він загинув у місцевому аеропорту внаслідок ракетного удару безпілотників США.
Демонстранти тримали в руках портрети військовослужбовця та вимагали вивести американські війська з країни. Про це пише "Голос Америки".
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Тисячі людей влаштували ходу до летовища та перетворили місце вбивства на своєрідну святиню, закриту червоними мотузками. Вони також вшанували пам'ять командира шиїтського ополчення Абу-Махді аль-Мухандіса та ще вісьмох чоловіків, які загинули 3 січня 2020 року в результаті нападу США.
Окрім цього, місцева влада, в пам'ять про загиблих, оформила інсталяцію – нібито у легкову машину потрапляє ракета. Чиновники стверджують, що трагедія возз'єднала громадян країни, а також Ірак з Іраном.
У Багдаді 3 січня пройшла акція вшанування пам'яті Касема Сулеймані / Фото Associated Press
Що відомо про вбивство Сулеймані:
- Іранського генерала Касема Сулеймані вбили в Багдаді в ніч на 3 січня 2020 року – американські військові завдали нищівного ракетного удару.
- Чинна влада Сполучених Штатів назвала цю атаку "рішучою оборонною акцією". Наказ ліквідувати Сулеймані віддав особисто президент США Дональд Трамп.
- Спершу з генералом прощались у іракському Багдаді. Пізніше пам'ять Сулемаймані вшанували і в Тегерані – прийшло понад мільйон іранців.
- Військового поховали в його рідному місті Кермані. Під час церемонії прощання сталася тиснява, в якій загинули 56 людей та ще 210 зазнали травм.
- Вже через 5 днів, 8 січня 2020 року, Іран атакував американську військову базу Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку. Влада країни повідомляла про близько 80 загиблих, але Дональд Трамп спростував цю інформацію.
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