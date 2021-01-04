Тисячі жителів Іраку в неділю, 3 січня, вийшли на вулиці Багдада для того, щоб вшанувати першу річницю вбивства іранського генерала Касема Сулеймані. Він загинув у місцевому аеропорту внаслідок ракетного удару безпілотників США.

Демонстранти тримали в руках портрети військовослужбовця та вимагали вивести американські війська з країни. Про це пише "Голос Америки".

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Тисячі людей влаштували ходу до летовища та перетворили місце вбивства на своєрідну святиню, закриту червоними мотузками. Вони також вшанували пам'ять командира шиїтського ополчення Абу-Махді аль-Мухандіса та ще вісьмох чоловіків, які загинули 3 січня 2020 року в результаті нападу США.

Окрім цього, місцева влада, в пам'ять про загиблих, оформила інсталяцію – нібито у легкову машину потрапляє ракета. Чиновники стверджують, що трагедія возз'єднала громадян країни, а також Ірак з Іраном.

У Багдаді 3 січня пройшла акція вшанування пам'яті Касема Сулеймані / Фото Associated Press

Що відомо про вбивство Сулеймані:

Зверніть увагу! В Ірані атаку США назвали "актом міжнародного тероризму" та пообіцяли помститись.