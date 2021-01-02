Іран посилив рівень боєготовності у Перській затоці, – ЗМІ
Розвідка США заявила, що Іран підвищив рівень боєготовності частини військово-морських сил у Перській затоці. Таку ситуацію у регіоні фіксують протягом останніх 48 годин.
Про посилену боєготовність іранської сторони у Перській затоці повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.
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Американська розвідка вважає, що Іран за останні 2 доби підвищив рівень боєготовності військово-морських сил.
Нещодавно ще одне джерело телеканалу наголошувало, що держава перекидає балістичні ракети малої дальності в Ірак.
Вбивство Сулеймані: що відомо
- Командувач спецпідрозділів "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції загинув у результаті американського ракетного обстрілу в Багдаді в січні 2020 року.
- Трамп назвав це великою перемогою у війні з Іраном, натомість для Ірану це стало втратою національного масштабу. Тому відносини між державами серйозно загострилися.
- Влада Ірану неодноразово обіцяла помститися США через вбивство Сулеймані.
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