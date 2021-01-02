Розвідка США заявила, що Іран підвищив рівень боєготовності частини військово-морських сил у Перській затоці. Таку ситуацію у регіоні фіксують протягом останніх 48 годин.

Про посилену боєготовність іранської сторони у Перській затоці повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.

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Американська розвідка вважає, що Іран за останні 2 доби підвищив рівень боєготовності військово-морських сил.

Нещодавно ще одне джерело телеканалу наголошувало, що держава перекидає балістичні ракети малої дальності в Ірак.

До слова, військова активність Тегерана посилюється напередодні річниці загибелі генерал-майора Касема Сулеймані.

Вбивство Сулеймані: що відомо