Разведка США заявила, что Иран повысил уровень боеготовности части военно-морских сил в Персидском заливе. Такую ситуацию в регионе фиксируют в течение последних 48 часов.

Об усиленном боеготовность иранской стороны в Персидском заливе сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

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Американская разведка считает, что Иран за последние 2 суток повысил уровень боеготовности военно-морских сил.

Недавно еще один источник телеканала подчеркивал, что государство перебрасывает баллистические ракеты малой дальности в Ирак.

К слову, военная активность Тегерана усиливается накануне годовщины гибели генерал-майора Касема Сулеймани.

Убийство Сулеймани: что известно