Иран усилил уровень боеготовности в Персидском заливе, – СМИ
Разведка США заявила, что Иран повысил уровень боеготовности части военно-морских сил в Персидском заливе. Такую ситуацию в регионе фиксируют в течение последних 48 часов.
Об усиленном боеготовность иранской стороны в Персидском заливе сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.
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Американская разведка считает, что Иран за последние 2 суток повысил уровень боеготовности военно-морских сил.
Недавно еще один источник телеканала подчеркивал, что государство перебрасывает баллистические ракеты малой дальности в Ирак.
К слову, военная активность Тегерана усиливается накануне годовщины гибели генерал-майора Касема Сулеймани.
Убийство Сулеймани: что известно
- Командующий спецподразделений "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции погиб в результате американского ракетного обстрела в Багдаде в январе 2020 года.
- Трамп назвал это большой победой в войне с Ираном, а для Ирана это стало потерей национального масштаба. Поэтому отношения между государствами серьезно обострились.
- Власти Ирана неоднократно обещали отомстить США за убийство Сулеймани.
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