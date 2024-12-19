Президент Украины охарактеризовал отношения Орбана и Путина. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимир Зеленского.

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Зеленский об Орбане

Зеленский объяснил, что не имел разговора с премьер-министром Венгрии. Он считает, что это очень несерьезно, когда говорят о тех или иных инициативах, которые связаны с жизнью.

Отношения у премьер-министра Венгрии нет никакого мандата на переговоры. Его отношения с Путиным слишком теплые,

– подчеркнул украинский лидер.

По его словам, важно сохранить Украину и сохранить Европу, ведь наше государство сегодня ее защищает.

Он также сказал, что не знает условия обмена, которые предлагает Орбан.

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что мы не можем жить с "замороженным конфликтом", ведь нужно знать, что будет после каждой войны. Именно поэтому Украина и нуждается в гарантиях безопасности.

По словам Зеленского, наше государство хочет мира, однако Россия его отвергает.