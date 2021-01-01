У Перській затоці іракські сапери знешкоджують міну. Її виявили на нафтовому танкері.

Екіпаж судна евакуюють. Про це повідомили на сайті Associated Press.

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Деталі інциденту

Саперам повідомили про магнітну міну, яку виявили на судні. Воно перебувало біля іракського порту Басра. Це було перше підтвердження з боку Іраку, що магнітну міну виявили на іракському танкері, який заправляв паливом інше судно у Перській затоці.

Перше підтвердження

Міну виявили в період напруження у відносинах між Іраном та Сполучених Штатів Америки в останні дні президенства Дональда Трампа.

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Нещодавно американський бомбардувальник B-52 здійснив проліт над Перською затокою. До регіону також була відправлена американська ядерна субмарина.



Де знайшли танкер / Фото Associated Press

Відносини США та Ірану: коротко