На судні знайшли міну: у Перській затоці евакуйовують танкер
У Перській затоці іракські сапери знешкоджують міну. Її виявили на нафтовому танкері.
Екіпаж судна евакуюють. Про це повідомили на сайті Associated Press.
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Деталі інциденту
Саперам повідомили про магнітну міну, яку виявили на судні. Воно перебувало біля іракського порту Басра. Це було перше підтвердження з боку Іраку, що магнітну міну виявили на іракському танкері, який заправляв паливом інше судно у Перській затоці.
Перше підтвердження
Міну виявили в період напруження у відносинах між Іраном та Сполучених Штатів Америки в останні дні президенства Дональда Трампа.
Нещодавно американський бомбардувальник B-52 здійснив проліт над Перською затокою. До регіону також була відправлена американська ядерна субмарина.
Де знайшли танкер / Фото Associated Press
Відносини США та Ірану: коротко
- Ядерна угода між США та Іраном була підписана у 2015 році.
- У травні 2018 року Трамп в односторонньому порядку відмовився від неї, відновивши санкції проти Ірану.
- Американський президент звинуватив Тегеран у недотриманні домовленостей, хоча з ним не погоджувалися європейські лідери.
- Переможець президентських виборів США 2020 року Джо Байден має намір відновити ядерну угоду з Іраном.
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