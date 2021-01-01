В Персидском заливе иракские саперы обезвреживают мину. Ее обнаружили на нефтяном танкере.

Экипаж судна эвакуируют. Об этом сообщили на сайте Associated Press.

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Детали инцидента

Саперам сообщили о магнитной мине, которую обнаружили на судне. Оно находилось возле иракского порта Басра. Это было первое подтверждение со стороны Ирака, что магнитную мину обнаружили на иракском танкере, который заправлял топливом другое судно в Персидском заливе.

Первое подтверждение

Мину обнаружили в период напряженности в отношениях между Ираном и США в последние дни президентства Дональда Трампа.

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Недавно американский бомбардировщик B-52 совершил пролет над Персидским заливом. В регион также была отправлена американская ядерная субмарина.



Где нашли танкер / Фото Associated Press

Отношения США и Ирана: кратко