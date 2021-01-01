На судне нашли мину: в Персидском заливе эвакуируют танкер
В Персидском заливе иракские саперы обезвреживают мину. Ее обнаружили на нефтяном танкере.
Экипаж судна эвакуируют. Об этом сообщили на сайте Associated Press.
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Детали инцидента
Саперам сообщили о магнитной мине, которую обнаружили на судне. Оно находилось возле иракского порта Басра. Это было первое подтверждение со стороны Ирака, что магнитную мину обнаружили на иракском танкере, который заправлял топливом другое судно в Персидском заливе.
Первое подтверждение
Мину обнаружили в период напряженности в отношениях между Ираном и США в последние дни президентства Дональда Трампа.
Недавно американский бомбардировщик B-52 совершил пролет над Персидским заливом. В регион также была отправлена американская ядерная субмарина.
Где нашли танкер / Фото Associated Press
Отношения США и Ирана: кратко
- Ядерное соглашение между США и Ираном было подписано в 2015 году.
- В мае 2018 года Трамп в одностороннем порядке отказался от него, возобновив санкции против Ирана.
- Американский президент обвинил Тегеран в несоблюдении договоренностей, хотя с ним не соглашались европейские лидеры.
- Победитель президентских выборов США 2020 года Джо Байден намерен возобновить ядерную сделку с Ираном.
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